塔塔通訊投資150億元 印度各地建設AI相關基礎設施

因應人工智慧（AI）時代所需，塔塔通訊試圖滿足各資料中心間連結的需要，在今天宣布投入435億盧比（約新台幣149.06億元），於印度各地建設相關基礎設施。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，塔塔通訊（Tata Communications）的計畫將分3階段陸續完工，這次的投資是要建起關鍵資料中心間的網絡，以滿足資料中心間連結時高速、低延遲的需要。

塔塔表示，隨著雲端運算普及、人工智慧使用普遍、企業對數位基礎建設需求的成長，這項投資將讓該公司更能掌握資料中心連結的市場，塔塔通訊評估，印度資料中心間連結的市場規模，不久後就將超過10億美元（約新台幣326億元）。

塔塔提到，這次的投資計畫，是建立在該公司現有的網絡基礎設施之上，投入這筆經費的目的，是希望擴大在這個新興市場中的市占率。

專案的第1階段，將讓孟買（Mumbai）、浦那（Pune）、海德拉巴（Hyderabad）、清奈（Chennai）等地的資料中心間有更好的串連，後續會再將重心擴及到印度東部、西部，諸如維查格（Vizag）、布班尼斯瓦（Bhubaneswar）、詹姆納加（Jamnagar）及古吉拉特邦金融特區（GIFT City）等地。

塔塔指出，這次投資所建的基礎設施，也會和海底光纖纜線連結，讓印度的資料中心與全世界連結起來。

塔塔通訊目前已經在全球營運的網絡，包括總長超過50萬公里的海底光纖，和總長超過20萬公里的陸地光纖，新的投資企圖提升該公司在全球雲端運算、人工智慧連結等領域的地位。（編輯：陳承功