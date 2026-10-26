快訊

金鐘61／莊凱勛、楊貴媚奪男女主角獎 完整得獎名單一次看

美股早盤／Anthropic正式申請IPO...科技股走強 四大指數齊揚

蘋果iPad mini 8加大變更薄！升級8.5吋OLED螢幕 大改款售價出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

塔塔通訊投資150億元 印度各地建設AI相關基礎設施

中央社／ 新德里26日專電

因應人工智慧（AI）時代所需，塔塔通訊試圖滿足各資料中心間連結的需要，在今天宣布投入435億盧比（約新台幣149.06億元），於印度各地建設相關基礎設施

印度經濟時報（The Economic Times）指出，塔塔通訊（Tata Communications）的計畫將分3階段陸續完工，這次的投資是要建起關鍵資料中心間的網絡，以滿足資料中心間連結時高速、低延遲的需要。

塔塔表示，隨著雲端運算普及、人工智慧使用普遍、企業對數位基礎建設需求的成長，這項投資將讓該公司更能掌握資料中心連結的市場，塔塔通訊評估，印度資料中心間連結的市場規模，不久後就將超過10億美元（約新台幣326億元）。

塔塔提到，這次的投資計畫，是建立在該公司現有的網絡基礎設施之上，投入這筆經費的目的，是希望擴大在這個新興市場中的市占率。

專案的第1階段，將讓孟買（Mumbai）、浦那（Pune）、海德拉巴（Hyderabad）、清奈（Chennai）等地的資料中心間有更好的串連，後續會再將重心擴及到印度東部、西部，諸如維查格（Vizag）、布班尼斯瓦（Bhubaneswar）、詹姆納加（Jamnagar）及古吉拉特邦金融特區（GIFT City）等地。

塔塔指出，這次投資所建的基礎設施，也會和海底光纖纜線連結，讓印度的資料中心與全世界連結起來。

塔塔通訊目前已經在全球營運的網絡，包括總長超過50萬公里的海底光纖，和總長超過20萬公里的陸地光纖，新的投資企圖提升該公司在全球雲端運算、人工智慧連結等領域的地位。（編輯：陳承功

印度 基礎設施 新台幣 人工智慧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI算力競賽進入「搶電時代」 009831本周掛牌

昇達科看好低軌衛星擴張 AI帶動太空運算及資料中心應用

馬斯克稱SpaceX籌得400億美元 預測新興雲端面臨整併潮

互動國際規劃籌資8.5億元 擴大業務及新市場布局

相關新聞

美股早盤／Anthropic正式申請IPO...科技股走強 四大指數齊揚

美股26日早盤科技股走強、油價下跌，四大指數齊揚。投資人也準備迎接本周密集的企業財報，以及聯準會（Fed）最新利率決策。

敲定了！SpaceX簽署400億美元晶片融資合約 藉此發展AI

SpaceX與阿波羅全球管理（Apollo Global Management），簽署約400億美元的設備融資租約，藉此籌資購買晶片發展AI。

這家南韓企業重新盤算赴美布局 移產規模大砍逾六成

南韓現代汽車與工會達成協議，決定縮減原定將部分車型轉往美國生產的規模，以保障國內就業，也為歷時數月的廠區重建協商畫下句點。

Meta增資950億美元...激勵盤前上漲1.6% 輝達等三晶片巨頭捧場

臉書母公司Meta，正尋求多達950億美元的股權融資，以支應人工智慧（AI）基礎設施及個人超級智慧投資。輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通，已同意合計認購最多50億美元的普通股，激勵Meta股價26日盤前上漲1.6%。

新iPad mini亮相 22,900元起跳 有OLED螢幕還防水防塵

蘋果26日發表了新版iPad mini，搭載OLED顯示器、防水設計和更快速的晶片，為接下來為期一周的產品發表拉開序幕。

無懼美股動盪 Anthropic正式申請IPO

美股動盪之際，Anthropic正式申請股票首次公開發行（IPO），可望成為首家上市的先進AI模型開發商。該公司希望IPO規模能打平或超越SpaceX紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。