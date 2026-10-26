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這家南韓企業重新盤算赴美布局 移產規模大砍逾六成

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
現代汽車決定縮減將Palisade Hybrid休旅車移產美國的規模。路透
現代汽車決定縮減將Palisade Hybrid休旅車移產美國的規模。路透

南韓現代汽車與工會達成協議，決定縮減原定將部分車型轉往美國生產的規模，以保障國內就業，也為歷時數月的廠區重建協商畫下句點。

媒體26日報導，雙方簽署由就業穩定委員會擬定的協議，其中Palisade Hybrid休旅車轉往美國生產的數量，將由最初規劃的20萬輛，大砍63%至7.4萬輛。

現代汽車原本計劃利用美國廠產能，降低關稅成本並滿足市場需求。但工會擔心，大量移轉Palisade產能，恐影響國內工廠產能利用率與就業穩定，因此要求維持蔚山四廠作為Palisade主要生產基地。

協議也涵蓋蔚山一廠及四廠第二產線重建期間的產量與人力配置。重建後，一廠將停產現行Kona小型休旅車，Ioniq 5電動休旅車也將於明年9月前，移往新建電動車廠生產。

原本考慮在北美生產的Genesis GV70增程式電動車（EREV），3月起也改為在新建電動車廠生產。而包含油電混合車在內的下一代環保車款，則將優先在蔚山四廠生產。

業界人士指出，這波產線調整，顯示現代汽車將蔚山廠區定位為「母廠」，率先開發並驗證最新的環保車輛技術，再推廣至全球生產基地。

赴美 規模 南韓 工會

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