日本遭網攻經濟受擾 企業陸續提供用戶補償金

日本近來歷經一連串干擾網路服務和引發經濟穩定疑慮的網路攻擊後，日本企業正在向用戶提供補償金。

路透社報導，日本大型IT公司GMO網路公司（GMOInternet）執行長熊谷正壽（Masatoshi Kumagai）昨天在一篇部落格文章寫道，旗下外匯保證金交易所用的雲端服務日前遭不當存取後，將對客戶補償網攻造成的損失；還會向所有客戶發放5000日圓（約新台幣1050元）補償金，以「展現初步的誠意」。GMOInternet今天收盤股價重挫15.65%。

日企正深受網攻所苦。專家指出，AI正協助執行從掃描軟體漏洞到製作釣魚攻擊等各項自動化任務，這使網路犯罪變得更加快速、成本更低且更難察覺。

支撐網際網路運作的程式語言PHP近日爆嚴重漏洞後，全球企業與政府正加快腳步搶修。日本政府23日表示將成立團隊，利用人工智慧（AI）模擬網攻，以找出科技系統中的弱點。

PHP與HTML、Python同為關鍵的電腦程式語言。PHP開發團隊21日針對潛藏多年、直到最近才由AI揪出的漏洞發布修補程式，並呼籲使用者「立即更新」。日本、歐洲及其他地區政府與企業紛紛採取預防性措施，暫時停止網站運作並進行緊急維護。

GMO Internet已緊急要求日本政府啟動「主動式網路防禦」措施，也就是視必要先發制人，侵入攻擊來源。

GMO Internet指出，已接獲疑似攻擊幕後黑手的勒索要求，對方威脅若不依從，將公開公司內部及客戶的機密資料。該公司表明不會答應勒索條件，並將與警方及相關主管機關密切合作因應這次事件。

此外，營運Times共享汽車服務的Park24也在23日宣布，因發生個人資料外洩事件，將向每位受影響客戶發放3000日圓補償金。