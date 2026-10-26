路透：越南首座晶片廠難達明年試產目標 未敲定ASML設備採購
數名知情人士向路透社透露，越南首座半導體廠恐難實現於明年展開試產的目標，且越南尚未與荷蘭艾司摩爾達成晶片製造設備採購協議。
路透社上週實地走訪發現，位於河內郊區的廠址仍長滿野草。商用衛星影像公司Planet Labs PBC與空中巴士（Airbus）分別於1月、10月拍攝的衛星影像也證實，現場尚未蓋起任何建築。
一名知情人士表示，由於越南軍隊電信與工業集團（Viettel）缺乏興建晶圓廠的經驗，加上相關行政程序阻礙政府資金迅速到位，種種延宕使明年的目標恐難達成。
Viettel則在回覆路透社的聲明中表示，這項計畫正「按照既定計畫及時程推進」。
越南財政部未回應置評請求；艾司摩爾（ASML）發言人同樣拒絕評論公司與Viettel的洽談狀況。
Viettel今年1月已在廠址舉行動土典禮，該集團當時表示，希望新廠能於2030年前全面投產，並計劃向航太、電信及汽車產業供應晶片。
3名熟悉內情的消息人士說，與艾司摩爾的談判已持續數月；其中兩人指出，談判內容涵蓋採購深紫外光曝光機（DUV）。
路透社無法獲知雙方遲未達成協議的原因，以及洽談中的DUV機型，後者將決定這項交易是否受限於荷蘭出口管制措施，且有助推估相關費用。
越南當局預估，興建這座半導體廠的成本約為13億美元。
Viettel於1月進行報告時指出，計劃採用32奈米製程生產半導體產品；路透社評論，對於剛踏入晶片製造的新手而言，此舉野心十足。不過Viettel網站後來移除了關於32奈米的資訊。
根據業界消息人士，越南政府近年致力吸引外資進駐設置晶圓廠，但成效不彰。
儘管如此，越南已成快速成長的半導體組裝及封測（ATP）重鎮，這方面的資本密集程度較低。英特爾（Intel）、艾克爾國際科技（AmkorTechnology）、Hana Micron都在越南營運大型ATP廠，三星電子（Samsung Electronics）則規劃興建晶片測試設施。
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