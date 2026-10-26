快訊

金鐘61／戲劇類得獎名單一次看！從從、張詩盈分奪男女配角獎

金鐘61／媽媽失智16年還記得他 唐從聖奪迷你劇集男配角哭了

競總成立支持者擠爆現場 蔣萬安曝「這裡」受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：越南首座晶片廠難達明年試產目標 未敲定ASML設備採購

中央社／ 河內/阿姆斯特丹26日綜合外電報導

數名知情人士向路透社透露，越南首座半導體廠恐難實現於明年展開試產的目標，且越南尚未與荷蘭艾司摩爾達成晶片製造設備採購協議。

路透社上週實地走訪發現，位於河內郊區的廠址仍長滿野草。商用衛星影像公司Planet Labs PBC與空中巴士（Airbus）分別於1月、10月拍攝的衛星影像也證實，現場尚未蓋起任何建築。

一名知情人士表示，由於越南軍隊電信與工業集團（Viettel）缺乏興建晶圓廠的經驗，加上相關行政程序阻礙政府資金迅速到位，種種延宕使明年的目標恐難達成。

Viettel則在回覆路透社的聲明中表示，這項計畫正「按照既定計畫及時程推進」。

越南財政部未回應置評請求；艾司摩爾（ASML）發言人同樣拒絕評論公司與Viettel的洽談狀況。

Viettel今年1月已在廠址舉行動土典禮，該集團當時表示，希望新廠能於2030年前全面投產，並計劃向航太、電信及汽車產業供應晶片。

3名熟悉內情的消息人士說，與艾司摩爾的談判已持續數月；其中兩人指出，談判內容涵蓋採購深紫外光曝光機（DUV）。

路透社無法獲知雙方遲未達成協議的原因，以及洽談中的DUV機型，後者將決定這項交易是否受限於荷蘭出口管制措施，且有助推估相關費用。

越南當局預估，興建這座半導體廠的成本約為13億美元。

Viettel於1月進行報告時指出，計劃採用32奈米製程生產半導體產品；路透社評論，對於剛踏入晶片製造的新手而言，此舉野心十足。不過Viettel網站後來移除了關於32奈米的資訊。

根據業界消息人士，越南政府近年致力吸引外資進駐設置晶圓廠，但成效不彰。

儘管如此，越南已成快速成長的半導體組裝及封測（ATP）重鎮，這方面的資本密集程度較低。英特爾（Intel）、艾克爾國際科技（AmkorTechnology）、Hana Micron都在越南營運大型ATP廠，三星電子（Samsung Electronics）則規劃興建晶片測試設施。

越南 ASML 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普嫌台灣太遠⋯砸15億美元拚晶片回流！網狠酸天真：一座廠都不夠

馬斯克稱SpaceX籌得400億美元 預測新興雲端面臨整併潮

伊藤忠買永日建機 51%股權

台南添新國際航線 直飛越南河內開航

相關新聞

這家南韓企業重新盤算赴美布局 移產規模大砍逾六成

南韓現代汽車與工會達成協議，決定縮減原定將部分車型轉往美國生產的規模，以保障國內就業，也為歷時數月的廠區重建協商畫下句點。

伊朗將和沙、巴、土舉行安全會談 美股期指走高、油價跌約2%

伊朗將邀請沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其高層安全與國防官員，在德黑蘭舉行區域安全會談。消息帶動美股期指小幅走高，布蘭特與西德州原油近月期貨跌約2%，反映市場對中東衝突升高的疑慮稍緩。

再提台灣！川普接受福斯新聞節目訪問 稱美晶片生意「100%遭竊」

美國總統川普今天接受福斯新聞節目訪問時提到台灣、中國與晶片，稱如果美國有聰明的總統，「那個台灣跟中國的問題就不會存在」、...

歐洲精品6大巨頭 市值蒸發2800億 LV、愛馬仕最慘

受中國消費者支出萎縮及全球股市下跌的拖累，路易威登酩軒（LVMH）、愛馬仕（Hermes）、Gucci母公司開雲集團（Kering）、卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）、普拉達（Prada）及Moncler等歐洲六大上市精品業者，市值今年來已蒸發2510億歐元（約2812億美元）。

SK海力士傳配16兆韓元特別股利 兩檔槓桿ETF將清算退場

SK海力士傳出擬發放16兆韓元（120億美元）特別股利，股價周一盤中逆勢漲3%。但AI投資熱降溫，美國兩檔連結其ADR的槓桿和反向ETF，掛牌僅數月便將清算退場。

沙國要把原油藏進新加坡地下岩洞！星國宣布明年合作 防美伊戰爭斷供

新加坡將自明年下半年起，在境內地下岩洞儲存沙烏地阿拉伯原油。此舉是沙國因應美伊戰爭造成供應中斷的一環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。