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歐盟擋中國廉價電商品湧入再出招 11/1起對包裹加收處理費

中央社／ 布魯塞爾26日綜合外電報導
歐洲聯盟旗幟。路透
歐洲聯盟旗幟。路透

歐洲聯盟（EU）為抑制從中國發貨的廉價包裹大量湧入，11月1日起將對境外包裹收取2歐元（約新台幣73元）處理費。因黑色星期五、耶誕節等年終購物旺季將至，效應受關注。

法新社報導，根據歐盟官方統計，去年有多達近60億件小包裹湧入境內，其中約93%的廉價包裹來自中國，且通常是透過AliExpress、Temu等中國企業創立的受歡迎亞洲電商平台販售出貨。

歐盟曾表示，如此大量包裹湧入，造成海關負擔越來越重，當局管理成本增加，因此收取處理費作為補償。

歐盟7月起已先對內容物價值不到150歐元（約新台幣5500元）的小包裹加徵3歐元（約新台幣110元）關稅，且實施以來這類包裹數量已銳減約64%。

另一方面，歐盟也曾對透過上述網購平台輸入的「不安全」境外產品表達擔憂，例如不符合歐盟規定的玩具。

即將上路的處理費，適用於從歐盟境外直接寄給消費者的包裹。收費方式則是按照包裹內商品種類的數量，而非包裹的價值。

例如1個包裹內若有10件T恤，則手續費為2歐元；若有2頂帽子和10件T恤，則手續費為4歐元。

這項費用非由消費者支付，而是向網購平台、賣家或其他中間商收取；但不排除平台和賣家藉由調高商品售價來轉嫁給消費者。

不同於3歐元關稅為臨時措施，至2028年7月1日為止；新的手續費措施為常態性，但歐盟須每2年對收費金額進行檢討，以確保與海關作業成本相符。

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