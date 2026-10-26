市場等待科技業財報與央行決策出爐 亞股收盤走勢不一

市場憂心上半年率股市迭創新高的巨額投資熱潮能否延續，使人工智慧（AI）類股承壓之際，投資人正等待本週稍後科技巨頭財報和央行決策出爐，亞股今天收盤漲跌互見。

法新社報導，交易者對注入AI領域的鉅資何時或是否能取得回報感到日益不安，利率和債券殖利率攀升也使外界開始質疑企業財務健康狀況。

美國科技業「7巨頭」（Magnificent Seven）將於本週陸續公布季報，成員包含亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）以及谷歌（Google）母公司Alphabet。韓國晶片製造大廠SK海力士（SK hynix）和三星電子（Samsung Electronics）也將公布財報。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市場步入迄今而言可能是最重要的財報季前，AI產業持續受到放大檢視。」

殷尼斯指出：「微軟、Alphabet及亞馬遜即將公布季報。這已不是業績高於預期、微幅調升財測就能贏得掌聲的財報。投資人要看的是實質證明。他們想知道，投入算力基礎設施的數百億美元，究竟是打造能持續創造收益的機器，或者只是另一個外觀更華麗的資本支出無底洞。」

美股3大指數23日收盤盡墨，亞股今天收盤漲跌互見。東京、首爾及馬尼拉股市收低，香港、上海及雪梨股市收高；台北與威靈頓股市今天休市。

美國聯邦準備理事會（Fed）、歐洲中央銀行（ECB）以及日本銀行（BOJ）預計於本週陸續公布利率決策。

瑞士嘉盛銀行（Bank J. Safra Sarasin）首席經濟學家朱尼亞斯（Karsten Junius）認為：「基於市場的通膨預期維持良好錨定和金融情勢持續緊縮下，Fed主席華許（Kevin Warsh）仍有耐心以待的空間。」

朱尼亞斯預估Fed可能採漸進式升息，包括在12月升息1碼（0.25個百分點）及明年升息3次。