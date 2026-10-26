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再提台灣！川普接受福斯新聞節目訪問 稱美晶片生意「100%遭竊」

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
川普接受福斯新聞節目訪問提台灣，再稱美國晶片生意遭竊。法新社
川普接受福斯新聞節目訪問提台灣，再稱美國晶片生意遭竊。法新社

美國總統川普今天接受福斯新聞節目訪問時提到台灣、中國與晶片，稱如果美國有聰明的總統，「那個台灣跟中國的問題就不會存在」、會變得「沒人在意」，接著又稱「他們」偷走美國全部的晶片生意。

川普（Donald Trump）今天接受福斯新聞頻道（FoxNews）節目「周日早晨談未來」（Sunday MorningFutures）主持人柯德洛（Larry Kudlow）的電話訪談，談到自己的關稅政策與汽車製造業回流美國。

他接著話鋒一轉，將話題轉到台灣、中國與晶片。

川普表示：「你看，如果我們有聰明的總統，那個台灣跟中國的問題就不會存在。你知道的，會變得沒人在意。」

他接著說：「他們偷走我們的晶片生意，全部，100%。因為他們用離譜的價格生產晶片，然後推進市場。」

川普曾多次指台灣偷了美國晶片產業，外交部長林佳龍5月時曾重申，台灣與美國是共生夥伴關係，沒有誰偷誰、誰傷誰，要把餅做大，保護民主供應鏈不被破壞。

川普 福斯 晶片 美國 台灣

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