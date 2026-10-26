峇里島燃油供應一度吃緊 印尼檢視配送管理

印尼觀光勝地峇里島10月中旬多地加油站一度大排長龍，印尼監察機關調查指出，海運配送延誤、終端庫存有限及補貼汽油需求增加，加劇當地供應壓力。印尼其他省分同期出現加油站排隊或燃油售罄情形，監察機關呼籲政府檢討補貼燃油的需求預估、配額及配送管理。

印尼監察機關、印尼能源與礦產資源部發布的新聞訊息指出，峇里島（Bali）的燃油主要由油輪運抵登巴薩（Denpasar）的桑加蘭（Sanggaran）及卡朗阿森縣（Karangasem）的曼吉斯（Manggis）兩處燃油終端，再以油罐車送往各地加油站。印尼監察機關調查發現，燃油運輸船抵港曾出現空檔，部分受監測加油站的政府補貼汽油Pertalite配送於9日至10日中斷，11日至12日恢復有限供應。

印尼監察機關表示，供應吃緊期間，登巴薩及遊客密集區域巴東縣（Badung）的政府補貼汽油Pertalite每日需求量從約70萬公升增至約130萬公升；12日至15日排隊情況尤其嚴重，登巴薩部分加油站車龍超過2公里，民眾等候約4至6小時，其他地區車龍也超過3公里。

為加快峇里島燃油配送，印尼國營石油公司Pertamina將油罐車數量增至105輛，並與警方協調，由警力協助油罐車前往加油站。峇里島省政府23日公布的資料指出，當局將登巴薩及巴東共92座加油站列為優先改善對象，並逐步延長營運時間至24小時。

印尼能源與礦產資源部另宣布增派7艘運油船，部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）表示，全國政府補貼汽油Pertalite庫存約可供應16至18天，其他燃油種類則超過20天；峇里島庫存先前一度僅夠供應3至4天，政府將當地庫存目標提高至15天。

燃油配送問題也出現在印尼其他地區。印尼能源與礦產資源部指出，受聖嬰現象及乾季影響，加里曼丹（Kalimantan）、蘇拉威西（Sulawesi）及蘇門答臘（Sumatra）部分河道淤淺，大型運油船難以通行，燃油須改由陸路配送，拉長運輸時間。

印尼監察機關同期監測發現，全國有17個省分的加油站出現排隊情形，另有6個省分的部分加油站燃油售罄，相關因素包括不同油品的價格差異促使消費者轉購補貼汽油、配送受阻、需求增加、配額限制，以及補貼燃油流向的監管問題。

印尼監察機關昨天表示，將針對政府補貼及補償燃油的供應、配送與監管展開獨立調查，釐清多地燃油短缺及加油站排隊的原因，並追查相關責任。該機構另建議相關政府部門應檢討補貼燃油的需求預估及配額，並呼籲國營石油公司Pertamina強化燃油庫存管理、定期監測庫存，確保配送時程與數量。