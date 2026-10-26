沙烏地原油2027下半年起存放新加坡 強化亞洲供應安全

沙烏地阿拉伯與新加坡兩國能源部長今天表示，沙國預計2027下半年起在星國裕廊岩洞（Jurong Rock Caverns）存放原油，以強化亞洲地區供應安全。

路透社報導，美國聯手以色列對伊朗開戰，造成荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運往亞洲的能源供應大幅受擾，促使各國動用庫存，更引發各界擔憂原油儲備水準。美伊戰爭爆發前，亞洲2/3原油進口仰賴中東。

主管能源與工業的新加坡貿工部長陳詩龍（Tan SeeLeng）在新加坡國際能源週（Singapore InternationalEnergy Week）活動中表示：「沙烏地阿拉伯與新加坡宣布雙方的共同意向，將建立一項安排，自2027下半年起在裕廊岩洞存放沙烏地原油。」

他補充說：「這項安排強化了沙烏地原油在東南亞供應鏈的抗風險能力，並且在供應受擾時，有助提升新加坡能源安全與韌性。」

陳詩龍指出，沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）預計今天和新加坡能源市場管理局（EMA）及裕廊集團（JTC Corp）簽署合作備忘錄（MOU），目標數月內完成磋商。

沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（PrinceAbdulaziz bin Salman Al-Saud）在會議中錄下一段影片表示：「將供應帶到靠近亞洲核心市場的地方，有助強化我們的供應網絡彈性，並為新加坡的供應安全與應變措施提供支持。」

據報導，地下150公尺的新加坡裕廊島岩洞可存放多達147萬立方公尺液態碳氫化合物，包含原油和凝析油，2大約相當於900萬桶原油。

沙烏地阿美在日本和韓國均設有原油存放點，一旦當地供應突然吃緊，當地政府享優先權購買儲油。