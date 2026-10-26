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涉擅用貓王274首歌曲訓練AI模型 Anthropic挨告

中央社／ 舊金山25日綜合外電報導

美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）音樂作品目錄所有者向AI公司Anthropic提告，指控Anthropic在未經許可下使用貓王的歌曲來訓練旗下AI模型

英國「衛報」（The Guardian）報導，擁有貓王音樂作品與肖像權的授權機構Authentic Brands Group，指控Anthropic侵犯貓王274首歌曲的版權。這起訴訟是在23日提出，由音樂雜誌「告示牌」（Billboard）率先披露。

雖然人工智慧（AI）公司已面臨美國唱片業協會（Recording Industry Association of America）以及索尼（Sony）、環球（Universal）與華納唱片（WarnerRecords）等唱片公司提出的著作權侵權指控，但此案是藝人遺產管理機構直接對AI開發商發起的首批重大法律挑戰之一。訴訟結果可能為AI公司日後如何獲准使用既有音樂作品集，樹立更廣泛的先例。

首席律師布仕（Richard Busch）在訴狀中寫道：「艾維斯原告提起這起訴訟，目的在對被告行使這些專有權利。被告將整個商業模式建立在史無前例的大規模著作權侵權行為上。」

這起訴訟指出：「自成立以來，Anthropic的AI模型Claude就一直對網路上所有可取得曲目目錄中的幾乎每一首歌曲，生成侵犯著作權的內容。」

這起訴訟還指控Anthropic利用274首貓王歌曲來訓練其AI模型。這些作品包括Can't Help Falling inLove、All Shook Up與A Little Less Conversation。原告尋求為遭侵權的每首歌索賠15萬美元（約新台幣477萬元），總額約為4100萬美元（約新台幣13億585萬元）。

這起訴訟指出：「即使Anthropic在被揭發後設置了護欄（儘管成效不彰），聲稱要限制侵犯音樂著作權的內容輸出，但它明知這些護欄無法有效阻止生成侵權內容，這表明Anthropic是在知情下且持續故意侵犯他人音樂作品的著作權。」

AI音樂平台的運作方式，是藉由分析大量的錄製音樂，學習歌曲的聲音、結構與表現手法，再讓用戶透過文字或語音提示，創作屬於自己的AI生成音樂。

音樂家一再表達擔憂，指出AI模型未經他們同意使用其音樂與聲音，並擔心AI生成的「粗製濫造」音樂可能取代人類創作的歌曲。

有些AI機器人甚至開始在音樂串流平台冒充仍在世的真實藝人。上週，音樂串流巨擘Spotify宣布，過去一年來已從推薦給用戶的內容中，移除約5000萬首被視為AI粗製濫造的歌曲。

Anthropic 模型 訓練

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