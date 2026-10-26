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AI財富浪潮帶動美國慈善捐贈 資金流向備受關注

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

人工智慧（AI）企業創造的美國財富浪潮，可能帶來堪比鋼鐵大王卡內基與石油大亨洛克斐勒時代以來規模最大的慈善捐贈，引發外界對這些資金將流向何方的關注。

法新社報導，開發聊天機器人Claude的AI新創公司Anthropic表示，將把5%股權投入新成立的Anthropic公益基金（Anthropic Public Benefit Fund）；倘若該公司在預計最早於11月進行的首次公開發行（IPO）中達到投資者所預期的2兆美元估值，那麼這部分股權價值可能高達約1000億美元。

Anthropic表示，加上7名共同創辦人承諾捐出各自80%持股，以及公司長期實施的員工股權捐贈配對計畫，約有1/5的公司股權將用於公益目的。

美國印第安納大學禮來家族慈善學院（IndianaUniversity Lilly Family School of Philanthropy）慈善研究教授穆迪（Michael Moody）指出：「這可能是企業慈善史上最重大的消息之一。」

ChatGPT開發商OpenAI去年正式完成重大企業重組時，非營利組織OpenAI基金會（OpenAI Foundatio）持有營利事業26%股權，當時估值約1300億美元，規模甚至超過蓋茲基金會（Gates Foundation）的捐贈基金。

支付服務公司Stripe的蘭索霍夫（Nan Ransohoff）將當前時期形容為美國慈善事業的「第3波浪潮」，首波來自19世紀末的工業巨富，第2波則來自近幾十年崛起的網路億萬富豪。

卡內基（Andrew Carnegie）去世前已將大部分財富捐出，總額約3.5億美元，並將剩餘財產轉入信託，該信託至今已持續發放補助超過一個世紀。

洛克斐勒（John D. Rockefeller）則將財富用於創辦大學、資助世界各地醫學研究及公共衛生計畫。

Anthropic宣布成立的基金將以全資有限責任公司（LLC）形式設立，由Anthropic全資持有，而非採取非營利組織架構。非營利基金會每年至少需要撥出一定比例的資產，並公開申報稅務資料。

學者指出，這意味決策權仍掌握在公司手中，資訊透明度則取決於公司是否自願公開。

Anthropic表示，基金持有的股權不會用於遊說或政治捐款，並將公布基金的活動報告。

穆迪說，慈善界將密切關注這些資金將支持哪些領域，包括研究經費是否僅用於AI相關研究。

Anthropic表示，該基金可能直接向受AI影響、工作受到衝擊的群體發放款項，但尚未公布具體細節。

全球首富馬斯克（Elon Musk）在社群平台X發文說：「我建議直接把股票分配給民眾。」

馬斯克計劃明年從個人持股中向每名美國兒童贈送一股SpaceX股票，這項贈與價值約105億美元。

財富 美國 聊天機器人 Claude

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