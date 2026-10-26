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伊朗將和沙、巴、土舉行安全會談 美股期指走高、油價跌約2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
伊朗總統裴澤斯基安。法新社
伊朗總統裴澤斯基安。法新社

伊朗將邀請沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其高層安全與國防官員，在德黑蘭舉行區域安全會談。消息帶動美股期指小幅走高，布蘭特與西德州原油近月期貨跌約2%，反映市場對中東衝突升高的疑慮稍緩。

伊朗最高國家安全委員會副秘書長卡尼向國營電視台表示，沙國國防部長哈立德、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾及土耳其情報首長卡林將出席會談。

卡尼說，三國可和伊朗合作，運用伊朗維護國家安全的經驗，朝由區域內國家共同維護安全邁出有效一步。他表示，會談將依循伊朗提出、由區域內國家參與的安全構想進行。

沙國主管公共外交的副部長另表示，與會官員周一將會晤伊朗總統裴澤斯基安及最高國家安全委員會秘書長雷札伊。

美股期指上漲，標普500指數期指漲0.2%。

不過，歐洲天然氣期貨上漲，仍提醒市場能源價格中期可能偏向走高。對押注油價下跌、股市上漲的投資人而言，風險在於這次會談可能與先前緩和緊張局勢的努力一樣，未能取得成果。

伊朗 油價 美股 中東 沙烏地阿拉伯

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