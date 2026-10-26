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SK海力士傳配16兆韓元特別股利 兩檔槓桿ETF將清算退場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SK海力士發布新聞稿說，考慮各種股東回饋方式，但尚未決定發放特別股利。路透
SK海力士發布新聞稿說，考慮各種股東回饋方式，但尚未決定發放特別股利。路透

SK海力士傳出擬發放16兆韓元（120億美元）特別股利，股價周一盤中逆勢漲3%。但AI投資熱降溫，美國兩檔連結其ADR的槓桿和反向ETF，掛牌僅數月便將清算退場。

南韓東亞日報引述未具名投資銀行消息人士報導，SK海力士上半年因投資日本鎧俠認列20兆韓元收益，計劃將其中大部分用於發放特別股利，預料周三公布第3季財報時宣布，可能分次發放。

SK海力士對此發布新聞稿說，考慮各種股東回饋方式，但尚未決定發放特別股利。該公司股價周一盤中一度上漲3%，之後漲幅收斂；相較之下，三星電子一度下跌1.9%，鎧俠則大跌3.7%。

Timefolio資產管理公司基金經理人金南鎬（音譯）表示，SK海力士傳出將發放股利，加上SK海力士撤回旗下Solidigm赴美上市計畫，為股價提供短期支撐，但「這並非能帶動股價持續上漲的因素」。

另一方面，Tradr ETFs宣布，旗下兩檔連結SK海力士美國存託憑證（ADR）的ETF，將於11月12日前後清算。兩檔產品分別提供每日兩倍做多及反向操作，7月28日才掛牌，當時距SK海力士ADR上市僅數周。

今年投資人大舉進出AI相關股票，SK海力士和三星電子股價劇烈震盪。南韓等地放大每日漲跌幅的槓桿ETF，也助長市場波動，南韓主管機關近日已著手加強規範。

隨著市場從看好AI熱潮，轉為擔心龐大基礎建設投資所需的高額融資成本，SK海力士韓股目前已自歷史高點下跌56%。

Tradr旗下兩倍做多SK海力士的ETF，掛牌以來下跌逾5%，反向ETF則下跌42%。同期SK海力士ADR上漲約5%，表現優於下跌的韓股。兩檔基金的資產規模均較高峰縮水逾六成，目前合計僅約130萬美元。

除Tradr外，ProShares、Leverage Shares及Direxion等業者，也推出連結SK海力士的類似產品。

儘管市場持續質疑需求榮景能維持多久，三星電子、SK海力士、美光與鎧俠仍加緊擴充產能，理由是已取得Meta、亞馬遜等大型科技公司的多年期合約。

SK海力士對鎧俠的投資可追溯至2018年。當時貝恩資本率領SK海力士在內的投資團隊，以180億美元收購東芝原有的記憶體事業，使SK海力士間接投資這家日本快閃記憶體業者。鎧俠自2024年在東京上市後，市值大幅攀升。

貝恩資本今年已出售全部鎧俠持股，但SK海力士並未揭露因此取得的一次性收益金額。SK海力士仍持有可轉換為鎧俠約14%股權的債券。

SK海力士 海力士 韓元 ETF 股利

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