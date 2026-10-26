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屈臣氏亞洲首間 Watsons Plus 落地吉隆坡 打造沉浸式零售體驗

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
屈臣氏亞洲首間Watsons Plus落地吉隆坡　1.8萬平方呎打造沉浸式零售體驗。屈臣氏／提供
屈臣氏亞洲首間Watsons Plus落地吉隆坡　1.8萬平方呎打造沉浸式零售體驗。屈臣氏／提供

屈臣氏集團旗下旗艦健康與美容品牌屈臣氏推出亞洲首間Watsons Plus顧客體驗，於馬來西亞吉隆坡伊勢丹Lot 10開幕，是馬來西亞屈臣氏規模最大的門市，將打造品牌至今最全面的沉浸式顧客體驗。

Watsons Plus主要結合O+O（線下及線上）零售模式，集個人化體驗、數位創新、健康服務及生活品味元素於一身，同時是馬來西亞屈臣氏的第888間分店，代表著品牌持續增長，進一步鞏固其市場領導地位。

屈臣氏集團健康與美容業務亞洲區域董事總經理羅寶霞表示，亞洲首間Watsons Plus顧客體驗開幕，是零售轉型過程中的重要里程碑。亞洲顧客對個人化及無縫體驗的需求日益上升，Watsons Plus結合我們在健康與美容領域的專業優勢、O+O零售網絡及創新元素，打造迎向未來的零售體驗。馬來西亞是首個推出Watsons Plus的市場，公司計劃於亞洲其他市場擴展此顧客體驗，打造新一代顧客體驗。

Watsons Plus佔地超過18,000平方呎（約500坪），獲《馬來西亞紀錄大全》認證為馬來西亞最大的健康與美容零售店。提供超過17,000款健康、美容、保健及生活產品，並設有多個沉浸式體驗專區，包括香水專區、集結最新中日韓美容潮流的美妝專區、高端護膚專區、面膜專區、馬來西亞美妝專區、抗衰老護理、舒眠放鬆、韓式健康、頭髮健康、專業護髮專區、永續發展產品專區、屈臣氏自家品牌專區等。顧客亦可享受多項健康與美容服務、全面升級的屈臣氏藥房、會員專屬貴賓室及親子友善設施。

Watsons Plus更與ZUS COFFEE獨家合作，在店內引入專屬咖啡體驗空間。顧客可品嚐一系列精選特色飲品，包括Watsons Plus獨家供應的亮藍草莓抹茶拿鐵（Iced Strawberry Blue Matcha Latté），更可獲贈限量版杯套及貼紙套裝。

Watsons Plus從本地文化及生活汲取靈感，特設馬來西亞風味、馬來西亞文化精品及東南亞零食專區等特色體驗區，將文化融入購物體驗，為顧客帶來更多元化的選擇。

屈臣氏 吉隆坡 馬來西亞

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