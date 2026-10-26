科技巨頭財報與Fed決策登場 美股漲勢面臨考驗

美股投資人本週將面臨關鍵考驗，以AI巨頭為首的企業財報以及美國聯邦準備理事會（Fed）的利率會議，都將對近期突然顯露疲態的美股漲勢構成重大考驗。

路透社報導，科技股走弱，讓投資人對推動美股迎來4週年牛市的AI投資熱潮現況提心吊膽。

那斯達克綜合指數22日遭遇自6月以來最大的單日跌幅後，23日小幅收跌。

臉書母公司Meta和半導體設備大廠科林研發（LamResearch）的季度財報令投資人失望。Meta是大舉砸錢興建資料中心的超大規模雲端服務業者之一，科林研發則是股價表現亮眼的半導體公司，也是AI概念股中漲幅最大的企業之一。

另外3家超大規模雲端服務業者Alphabet、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）將於本週公布財報。本週也是財報密集的一週，標普500指數成分企業約有1/3將公布業績。此外，聯準會28日召開的利率政策會議也可能撼動市場。

Alpine Macro首席股票策略師喬吉（Nick Giorgi）表示：「目前有很多事情同時在進行，變數相當多。」

喬吉說：「下週還有更多科技公司將公布財報，目前市場正以更審慎的眼光看待AI相關支出。」

「對於大舉砸錢建設這一切的公司，市場現在完全不再給予寬容或盲目信任。就我們看來，這其實非常健康，但依然預示著短期內會面臨一些陣痛。」

投資人的焦點同時也鎖定在11月3日舉行的美國期中選舉，市場愈來愈看好民主黨將從總統川普所屬的共和黨手中奪回國會控制權。

一連串可能影響市場的因素，未來幾週恐加劇市場波動，並考驗支撐標普500指數今年來上漲11%的樂觀情緒。