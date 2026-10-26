快訊

首都辯論周六登場！蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

日職／甲子園強投又去道奇？ 美媒：織田翔希預計會加盟

高教體檢／教授年收破300萬？看懂制度可多拿一份薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

沙國要把原油藏進新加坡地下岩洞！星國宣布明年合作 防美伊戰爭斷供

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）尋求在海外貯存石油，以防斷供。路透
沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）尋求在海外貯存石油，以防斷供。路透

新加坡將自明年下半年起，在境內地下岩洞儲存沙烏地阿拉伯原油。此舉是沙國因應美伊戰爭造成供應中斷的一環。

新加坡能源、貿易及工業部長陳詩龍今（26日）在「新加坡國際能源周」會議上表示，這批沙國原油將存放在裕廊岩洞，該設施位於新加坡南部的石化與煉油園區內。

他表示：「這項安排將提升沙烏地原油在東南亞供應鏈的韌性，也有助於強化新加坡的能源安全與韌性，以因應供應中斷的情況。」

沙烏地國營石油公司沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）本月稍早表示，利雅德當局正與外國政府洽談，希望讓Aramco取得海外儲油設施的使用權。

此舉正值荷莫茲海峽與紅海航運受阻之際。這兩條航道是沙國原油出口的主要通道，此外，沙國一條重要輸油管線及其他能源基礎設施也遭到攻擊。

根據新加坡政府機構裕廊集團（JTC）網站資料，裕廊地下岩洞的液態碳氫化合物儲存容量最高可達147萬立方公尺，涵蓋原油、凝析油、石腦油和柴油等等，相當於約900萬桶原油。

這個儲存設施是東南亞首個商業化地下液態碳氫化合物儲存設施，由裕廊集團擁有與主導開發，地點位於新加坡裕廊島Banyan盆地海床下方130至150公尺深處，建設了五個巨大的地下岩洞，歷經八年施工，2014年正式啟用。

陳詩龍表示，Aramco將於周一稍晚與新加坡能源市場管理局及裕廊集團簽署合作備忘錄，目標是在未來幾個月內完成協商。

沙烏地能源部長阿布都阿濟茲透過預錄影片在會議上表示：「將供應儲備部署得更靠近亞洲主要市場，將提升我們供應網絡的調度彈性，並有助於確保新加坡能源供應安全、強化應變準備。我們認為，雙方合作未來還有進一步擴大的潛力。」

原油 新加坡 美伊戰爭 沙烏地阿拉伯 石油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

葉門青年運動攻擊沙國能源設施 聯軍稱擊落兩飛彈

埃及表態協防沙烏地阿拉伯 專家：經濟和安全考量

霧霾釀外交齟齬 印尼削減對新加坡天然氣出口

美國擬撤離波斯灣使館人員及家屬！憂中東戰火再起 沙烏地面臨攻擊威脅

相關新聞

沙國要把原油藏進新加坡地下岩洞！星國宣布明年合作 防美伊戰爭斷供

新加坡將自明年下半年起，在境內地下岩洞儲存沙烏地阿拉伯原油。此舉是沙國因應美伊戰爭造成供應中斷的一環。

台灣放四天連假、國際大事沒停 開盤前五件國際要聞一次看

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上周五開賣，逾2,000美元的售價仍吸引排隊買氣，官網預購交期已排到明年1月底。不過，首批用戶陸續反映內螢幕中央折疊處破裂。以下是台股周二經過四日連假開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉

全球最大汽車製造商豐田（Toyota）目標成為全球機器人領域的巨頭，正推動生產線現代化，以迎戰中國大陸競爭同業，並將業務版圖拓展至汽車產業以外。

稱AI「失控」是策略？科技巨頭為訴訟風暴建防線

人工智慧（AI）代理接連失控入侵外部網站，正讓OpenAI、Anthropic等科技巨頭面臨新的法律風暴。專家警告，AI造成的損害不能以「失控」卸責，隨著監管與責任歸屬爭議升溫，訴訟恐成AI產業下一個重大風險。 外界近來日益擔憂AI可能對人類生存構成威脅，但對AI企業而言，更迫切的風險可能是AI代理失控引發法律責任。隨著相關事件接連曝光，AI公司未來恐面臨大量訴訟。部分法律專家與政策制定者認為，AI業者有能力防範相關風險，也應為此承擔責任。

iPhone Duo傳螢幕裂開災情 網紅拆解推估與「這零件」故障有關

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上市後，短短幾個小時內就陸續傳出螢幕裂開的「災情」。儘管新產品剛上市時，出現少數初期故障並不令人意外，但值得注意的是，螢幕裂開的方式顯然很一致，受損位置集中在內側螢幕的中央轉軸區域。外媒指出，這可能是螢幕在彎折過程中自行破裂，但也可能與故障的轉軸零件有關。

魯拉逆轉連任 巴西五大經濟挑戰等著他

巴西總統大選第二輪決選落幕，左派現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）逆轉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro），將在明年1月展開第4個非連續任期。巴西近年經濟表現多次優於預期，失業率降至歷史低點，薪資成長也跑贏通膨，但債務、物價與高利率等結構性問題並未消失。路透整理，魯拉新任期至少面臨五大經濟挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。