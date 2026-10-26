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台灣放四天連假、國際大事沒停 開盤前五件國際要聞一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果首款折疊手機iPhone Duo上周五全球開賣。路透
蘋果首款折疊手機iPhone Duo上周五全球開賣。路透

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上周五開賣，逾2,000美元的售價仍吸引排隊買氣，官網預購交期已排到明年1月底。不過，首批用戶陸續反映內螢幕中央折疊處破裂。以下是台股周二經過四日連假開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. iPhone Duo熱賣卻傳螢幕破裂

一名澳洲用戶說，新機到手約六小時、開合不到20次，未曾摔落或受撞擊，螢幕便沿轉軸中線裂開，門市已換新機。中國大陸、美國和加拿大也有類似回報，原因仍待釐清。加上供貨吃緊、缺少望遠鏡頭及部分App支援不足，首波買氣能否延續，仍待考驗。

2. 晶片股月跌逾15% 科技三巨人財報揭AI投資成效，Fed、油價再添考驗

美國晶片股本月跌逾15%，本周微軟、Alphabet和亞馬遜財報，將檢驗AI支出的資金來源和投資回報。三家公司營收預料均有兩位數成長，但阿波羅的斯洛克（Torsten Slok）直言，科技業以外的美國企業，至今從AI獲得的回報仍是「零」。

台積電ADR上周五上漲1.5%，周線上漲1.4%。

Meta等業者財報引發AI支出過大的疑慮，費城半導體指數上周重挫6.7%，周五反彈0.4%，但周線下跌3.2%，連跌三周創去年11月以來最周線連跌紀錄。

Alphabet和微軟28日盤後公布財報，亞馬遜29日接棒，英特爾和晟碟業績也將牽動晶片股。超大規模資料中心業者今年資本支出預估約8,000億美元，舉債成本攀升，使市場更關注現金流量能否支應後續投資。

聯準會將於台北時間周四凌晨公布決策，市場預期暫不升息，但12月升息機率約八成。油價逼近每桶117美元，加上通膨數據登場，都將考驗科技股能否止穩。

3. 馬斯克稱SpaceX籌到400億美元買輝達晶片 預言新雲端業者掀淘汰潮

馬斯克表示，SpaceX已完成400億美元舉債交易，用來購買輝達AI晶片，但未說明交易完成的具體情況，投資人是否同意融資定價也不清楚。彭博先前報導，這筆表外融資的定價協商受到市場動盪干擾。

馬斯克強調，SpaceX有投資級評等，以及星鏈和火箭發射營收支撐，並預言200多家新雲端業者將大批淘汰、整併，但SpaceX無意收購。該公司第3季AI事業首見獲利，財務長強生表示，正洽談進一步舉債，並有信心維持投資級評等。

4. 黃仁勳也坦承 新雲端營運資金不足

輝達執行長黃仁勳上周四表示，記憶體到2029年都不太可能供過於求，新雲端業者需求更是「爆表」，但支應成長的營運資金不足，資金需求遠超過可取得的金額。

黃仁勳雖看好AI需求，資金短缺的說法仍觸動市場敏感神經。若融資持續收緊，資料中心建設和晶片、設備及網通採購都可能延後。

5. 魯拉逆轉勝 市場押錯邊 東京掛牌巴西 ETF 狂摔13%

巴西總統魯拉以51.76%得票率逆轉擊敗波索納洛，四度當選總統。市場對右派上台整頓財政的期待落空，東京掛牌的巴西股票ETF周一早盤重挫13%，創2020年3月以來最大跌幅。

巴西赤字和債務攀升，使利率居高不下。魯拉雖承諾調整財政，卻未提出具體做法，也表明不會為滿足市場要求犧牲社會政策。巴西經濟成長和低失業率仍有支撐，但魯拉能否兼顧社福、改善財政，並爭取國會合作，將是安定投資人信心的關鍵。

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