iPhone Duo傳螢幕裂開災情 網紅拆解推估與「這零件」故障有關

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上市後，短短幾個小時內就陸續傳出螢幕裂開的「災情」。儘管新產品剛上市時，出現少數初期故障並不令人意外，但值得注意的是，螢幕裂開的方式顯然很一致，受損位置集中在內側螢幕的中央轉軸區域。外媒指出，這可能是螢幕在彎折過程中自行破裂，但也可能與故障的轉軸零件有關。

根據AppleInsider網站報導，從YouTube網紅JerryRigEverything 的「測試」影片，以及Reddit上的貼文來看，iPhone Duo螢幕在承受壓力時，破裂的情況相當類似。不少案例都是從摺痕處開始出現裂痕，再沿著水平方向向螢幕邊緣延伸。

一般認為，這是螢幕在彎折過程中自行破裂，但也有另一個零件可能是問題根源。若南韓3C網紅CuriousHagi發布的影片可信，螢幕破裂的原因可能出在故障的軸承。

CuriousHagi在自行測試時，試圖將轉軸向後扳，以測試螢幕承受壓力的能力。當他試圖闔上iPhone Duo 時，手機卻無法完全閉合。他接著嘗試從半閉合狀態重新打開手機，卻聽到一聲清脆的斷裂聲。

螢幕隨即出現一道明顯的白色異常痕跡，從折痕一路延伸至其中一側的邊緣；拆下螢幕後，這名網紅仔細檢查轉軸機關，發現其中一個零件已經斷裂，而斷裂位置恰好與螢幕裂痕的起點相對應。這個零件看起來是用來連接上方支撐板的轉軸零件。

內容顯示，出問題的軸承零件比其上方和下方的轉軸稍微薄一些，因此可能更容易斷裂。此外，進一步檢查軸承時，也發現附近的機關有明顯的擠壓痕跡，可能同樣與故障有關。

螢幕底部也出現疑似撞擊留下的痕跡，可能是斷裂的軸承零件碰撞螢幕所造成。依照目前的線索，最合理的推測是：轉軸機關未能正確咬合，導致其中一個零件斷裂，接著撞擊螢幕，最終造成螢幕破裂。

儘管已有螢幕故障的通報，而且多起案例呈現相似的破裂模式，顯示問題可能與特定零件或設計有關，但目前對蘋果而言，這仍是非常少數的案例。網路上尚未出現大規模聲浪抱怨螢幕以特定方式破裂。

AppleInsider在24日向合作超過15年的消息人士查證，調查對象包括七家蘋果直營店的內部人員，其中四家是大型旗艦店。當時，受訪店家都表示，尚未遇到因螢幕破裂而送修或退貨的iPhone Duo。到了周日晚間再次確認時，所有受調查的店家合計也只發現一起相關案例。

iPhone Duo上市後，出現少數螢幕破裂的案例。（圖取自網路）