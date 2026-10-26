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魯拉勝選！巴西總統決選破天荒延長投票2小時 首輪落後逆轉創歷史

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魯拉逆轉連任 巴西五大經濟挑戰等著他

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
巴西總統魯拉有驚無險連任成功，前方經濟挑戰依然艱困。圖為魯拉25日在聖保羅市的官邸外與支持民眾互動。路透
巴西總統魯拉有驚無險連任成功，前方經濟挑戰依然艱困。圖為魯拉25日在聖保羅市的官邸外與支持民眾互動。路透

巴西總統大選第二輪決選落幕，左派現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）逆轉擊敗極右派參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro），將在明年1月展開第4個非連續任期。巴西近年經濟表現多次優於預期，失業率降至歷史低點，薪資成長也跑贏通膨，但債務、物價與高利率等結構性問題並未消失。路透整理，魯拉新任期至少面臨五大經濟挑戰。

一、公債持續攀升

魯拉本屆任內，巴西公共債務占GDP比重增加逾10個百分點，已超過82%，推高政府融資成本。問題在於強制性支出多年增加，目前聯邦預算中可彈性調整的部分不到8%。魯拉一方面承諾維持現行財政規則，限制支出成長並設定基本收支目標，另一方面又要讓最低工資漲幅高於通膨，社福與退休金支出壓力仍大。

二、高利率壓不下通膨

即使基準利率高達13.75%，巴西年通膨率4.6%仍略高於央行1.5%至4.5%的容忍區間。巴西央行上月已連續第5次降息，但市場預估通膨可能直到2029年仍高於官方3%目標。魯拉希望在不犧牲社福的情況下靠財政紀律換取降息，但多數經濟學家認為，若支出無法有效縮減，利率很難更快下降。

三、家庭和企業債務沉重

高利率也讓民間債務惡化。信用調查機構Serasa指出，近8400萬名巴西人及930萬家企業已出現逾期債務。這也解釋了為何即使失業率創低、薪資成長，民眾不滿仍高。魯拉計畫再推債務減免，包括折價向銀行收購陷入困境的家庭貸款，但分析人士認為，這類措施多半只能短暫舒緩壓力。

四、國會右轉 改革更難推

魯拉雖成功連任，選民卻同時選出巴西民主化以來最保守的一屆國會。波索納洛所屬自由黨及盟友預料將控制兩院，使魯拉削減租稅優惠、推動財政改革，以及重要機構人事任命都更加困難。

五、稅改上路仍充滿變數

巴西2023年通過大規模消費稅改革，新的加值稅明年1月正式上路，但政府至今尚未公布實際稅率，獨立分析估計可能約28%。原訂針對菸酒等有害健康或環境產品課徵的新稅，也因選舉延後送案，讓政府未來稅收與整體稅改執行面臨更多不確定性。

巴西 魯拉 波索納洛 公債 利率

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