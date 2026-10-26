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英國率先成立生物安全AI實驗室 OpenAI等美企投資

中央社／ 倫敦25日專電

英國政府訂28日發布年度預算案，已預告初期擬投入1億英鎊（約新台幣43億元）資金，成立生物安全人工智慧（AI）實驗室，美國企業OpenAI和Anthropic也將各投入1億英鎊。

英國政府表示，新成立的生物安全AI實驗室（AIBiosecurity Lab, AIBL）將是全球第一個聚焦AI生物安全的獨立非營利機構。AIBL將結合英國海內外人才和產業、研究與技術資源，以促進英國與合作夥伴理解、偵測、應對和預防與AI有關的生物安全威脅。

此外，AIBL也將致力於加速開發以及測試疫苗、治療方法與其他醫療應對措施，以利各國更有效應對疾病爆發。

AIBL是繼2023年成立的AI安全研究院（AI SecurityInstitute, AISI）後，英國政府再度率全球之先成立的AI安全機構。

英國在AI安全領域居世界領導地位。繼英國之後，美國、韓國、日本、新加坡、加拿大、法國、澳洲等國也陸續成立AISI。

英國AISI在世界各先進AI系統上市前後測試其安全性，涵蓋OpenAI、Anthropic、Google等指標企業的產品，並致力於AI安全研究、AI威脅態勢評估和情蒐，以及協助政策與制度建立。

至於即將成立的AIBL，英國政府指出，將確保AIBL的運作維持獨立自主，以利AIBL的業務運轉「如前沿AI生物科技企業一般，迅速且專注」。

按規劃，AIBL初期將聚焦發展、提升及部署兩大能力：新興生物威脅的早期偵測預警，以及加速開發疫苗和各式療法。

英國政府提到，AI技術進步不僅帶來益處，也增加新興生物安全威脅發生的風險、降低有心人士製造（大規模）傷害的門檻。

根據Anthropic今年9月中旬發布的威脅情資報告，Anthropic的AI模型曾數次遭利用於「惡意活動」，相關使用者可能企圖打造生物武器，所幸Anthropic及時偵測並成功阻斷惡意行為。

Google大約在同一時間也示警，有使用者試圖利用其AI工具，以取得合成生物武器製劑的「按部就班完整技術指南」。

根據英國政府發布的資訊，AIBL的啟動已獲2大前沿AI企業支持。OpenAI擬提供總價值1億英鎊的運算資源與模型使用額度，並開放使用各項計畫需要的最強大AI模型。Anthropic則擬提供同樣總值1億英鎊的模型使用額度，以及模型和技術支援。

此外，AIBL將與總部位於倫敦的英美AI企業GoogleDeepMind實驗室、以及英國AI生技公司BasecampResearch合作，從事生物安全相關研究。

整體而言，AIBL是英國政府「國家AI生物安全倡議」一環，相關協作部會機構包括英國衛生安全局（UKHSA）、動植物衛生局（APHA）、國防部旗下的防衛科學暨科技實驗室（Dstl），以及藥物及保健產品管理局（MHRA）。與MHRA的合作項目包含協助規範透過AI開發設計的各式醫療產品。

OpenAI 英國 實驗室

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