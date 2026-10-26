馬斯克稱SpaceX籌得400億美元 預測新興雲端面臨整併潮

美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，SpaceX已完成400億美元的圖形處理器（GPU）債務融資，凸顯出建置人工智慧（AI）算力網絡的成本正急遽攀升。

路透社報導，馬斯克在社群平台X發文表示，這筆債務融資得以成功，歸因於SpaceX具備投資等級信用評等，以及星鏈（Starlink）衛星網路服務和火箭發射業務帶來的營收。

目前尚不清楚馬斯克所說這筆交易已「完成」的確切含義，也不清楚投資人是否已同意這筆債務的定價。

馬斯克在貼文中表示：「這主要是用於採購第1季和第2季到貨的GPU，屬於可提前贖回債務，對這一季財務影響不大。」

根據財務長強生（Bret Johnsen），SpaceX預計第4季資本支出將達350億至400億美元。

路透社本月稍早報導指出，SpaceX當時正在與銀行及資產管理公司洽談，計劃籌集400億美元用於採購輝達（Nvidia）的AI晶片。

這筆融資凸顯AI熱潮所需的龐大資本，各家科技公司競相取得先進處理器，並擴建運算基礎設施，以支援AI的發展。

馬斯克表示，債務市場「幾乎已完全切斷融資管道，不再向營收並非主要來自AI資料中心、且沒有可觀營收的公司提供資金」。

因此，馬斯克預測，新興雲端運算業者將面臨大規模整併與倒閉潮。他之後並表示，SpaceX不會收購任何新興雲端業者，稱此舉「毫無意義」。

不同於服務多種產業的大型雲端業者，Nebius和CoreWeave等新興雲端業者主要服務科技業客戶，並提供專為AI技術需求量身打造的算力。

由於市場擔憂以舉債支應的AI基礎設施擴建難以持續，引發相關股票遭到拋售，投資人已開始放空美國新興雲端業者及資料中心公司。