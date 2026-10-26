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AI股震盪 日圓重拾避險魅力 高盛：賣美元、買日圓防衝擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛指出，日本政策環境轉變，減輕全球殖利率上升時日圓的貶值壓力，使日圓更適合用來防範AI引發的市場衝擊。路透
高盛指出，日本政策環境轉變，減輕全球殖利率上升時日圓的貶值壓力，使日圓更適合用來防範AI引發的市場衝擊。路透

高盛指出，日本政策環境轉變，減輕全球殖利率上升時日圓的貶值壓力，使日圓更適合用來防範AI引發的市場衝擊。

特里維迪（Kamakshya Trivedi）等策略師在10月23日的報告中寫道：「對偏重景氣好轉時受惠資產的投資組合而言，日圓如今比過去幾年更具避險吸引力，儘管全球環境仍不利日圓走勢。」

上周全球科技股重挫時，日圓再度展現傳統避險貨幣的特性。市場對AI投資熱潮的疑慮拖累股市，帶動美國公債大漲，日圓周四兌美元升值0.9%，周五一度升至一個多月來最高。隨著美國公債殖利率止穩，日圓隨後回吐部分漲幅。

高盛認為，AI熱潮使美股和美元更容易受到經濟成長前景惡化的衝擊。若市場震盪導致股價和公債殖利率同步下跌，便會形成歷來最有利日圓的環境。

高盛也指出，已有初步跡象顯示，全球殖利率上升時，日圓受到的衝擊正在減輕。近日殖利率上升引發的日圓貶幅，比過去六、七年有限，可能反映日本國內政策帶來的貶值壓力已減輕。

這和2022年形成對比。當時全球舉債成本飆升，日本銀行仍維持殖利率曲線控制政策。高盛說，兩者關係改變後，即使持有日圓仍須承擔利差成本，「以日圓避險，付出的代價應會比較小」。

日本國內政策環境改善、日圓匯價偏低，加上當局干預匯市的風險升高，也有助限制美元兌日圓的升值空間，使持有日圓避險的潛在利弊更為有利。

短期內，高盛仍偏好賣出歐元、買進日圓。高盛指出，日本國內目前缺乏明顯因素，足以帶動日圓大幅升值；日銀10月30日公布決策時，要釋出比市場預期更鷹派的訊息，也並不容易。

不過，若看更長時間，高盛認為，賣出美元、買進日圓，更能防範市場信心轉弱的風險。策略師寫道：「無論是整體經濟成長不穩，或更具體的全面性AI衝擊，賣出美元、買進日圓，應是最有效的避險方式。」

日圓近日相對其他貨幣走強。/擷自彭博
日圓近日相對其他貨幣走強。/擷自彭博

日圓 高盛 避險 美元

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