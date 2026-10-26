馬斯克稱SpaceX籌妥400億美元購輝達晶片 料新雲端「孔雀魚」般淘汰

馬斯克表示，SpaceX已完成規模400億美元的舉債交易，用來購買發展AI所需的晶片。不過，他未說明所謂「完成」的具體情況，投資人是否已同意融資定價，也還不清楚。

馬斯克周日在X發文說，SpaceX憑藉投資級信用評等，以及星鏈衛星事業和火箭發射的營收，完成這筆購買輝達（NVIDIA）圖形處理器（GPU）的表外融資。他強調SpaceX 事業很多元，試圖和向科技公司出售高階算力的新雲端業者有所區隔。這類業者過去兩周因大量舉債以及需求前景受到嚴格檢視。

馬斯克說：「過去幾周，任何公司若沒有AI資料中心以外的可觀營收，幾乎都已無法從債市取得資金。」「200多家新雲端業者將像孔雀魚般大批淘汰和整併。有些能撐過去，但不會太多。」他隨後表示，SpaceX不會收購任何新雲端業者，稱這麼做「毫無意義」。

SpaceX也未能完全避開市場對AI基礎設施熱潮日益加深的疑慮。彭博周五報導，這筆400億美元晶片表外融資的最終定價協商，受到近日新型雲端業者引發的市場動盪干擾。

知情人士說，高盛主導的銀行團先前正和阿波羅全球管理主導的投資人協商融資架構，預定由阿波羅支持的Atlas SP管理相關實體。PIMCO也曾評估參與。這筆債務原預計透過符合美國Rule 144A規定的債券私募方式發行。

SpaceX希望透過這次融資架構，避免重演馬斯克旗下AI新創公司xAI去年的融資結果。當初，一家公司打算透過和Valor Equity Partners進行售後租回交易，籌措最多200億美元，並將相關債務留在資產負債表外。但SpaceX最新財報顯示，這項交易未符合售後租回的會計認列條件，SpaceX最終須將其中約130億美元債務列入帳上。

SpaceX第3季財報表現強勁，旗下AI事業首見獲利，隨後推動這筆融資。這事業正擴大向外部AI開發業者和超大規模資料中心業者，出售在曼菲斯的資料中心的算力，帶動營收。

SpaceX財務長強生（Bret Johnsen）在SpaceX財報電話會議上表示，該公司正和金融機構洽談進一步舉債。他談到投資級信用評等時說：「我們很有信心，能有節制地推動這些計畫，並在過程中持續維持投資級評等。」