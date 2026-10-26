快訊

明開工東北季風增強…周六再一波 桃園以北轉雨

罕病困境…出生15天癲癇 跨國求藥耗半年

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克稱SpaceX籌妥400億美元購輝達晶片 料新雲端「孔雀魚」般淘汰

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克表示，SpaceX已完成規模400億美元的舉債交易，用來購買發展AI所需的晶片。路透
馬斯克表示，SpaceX已完成規模400億美元的舉債交易，用來購買發展AI所需的晶片。路透

馬斯克表示，SpaceX已完成規模400億美元的舉債交易，用來購買發展AI所需的晶片。不過，他未說明所謂「完成」的具體情況，投資人是否已同意融資定價，也還不清楚。

馬斯克周日在X發文說，SpaceX憑藉投資級信用評等，以及星鏈衛星事業和火箭發射的營收，完成這筆購買輝達（NVIDIA）圖形處理器（GPU）的表外融資。他強調SpaceX 事業很多元，試圖和向科技公司出售高階算力的新雲端業者有所區隔。這類業者過去兩周因大量舉債以及需求前景受到嚴格檢視。

馬斯克說：「過去幾周，任何公司若沒有AI資料中心以外的可觀營收，幾乎都已無法從債市取得資金。」「200多家新雲端業者將像孔雀魚般大批淘汰和整併。有些能撐過去，但不會太多。」他隨後表示，SpaceX不會收購任何新雲端業者，稱這麼做「毫無意義」。

SpaceX也未能完全避開市場對AI基礎設施熱潮日益加深的疑慮。彭博周五報導，這筆400億美元晶片表外融資的最終定價協商，受到近日新型雲端業者引發的市場動盪干擾。

知情人士說，高盛主導的銀行團先前正和阿波羅全球管理主導的投資人協商融資架構，預定由阿波羅支持的Atlas SP管理相關實體。PIMCO也曾評估參與。這筆債務原預計透過符合美國Rule 144A規定的債券私募方式發行。

SpaceX希望透過這次融資架構，避免重演馬斯克旗下AI新創公司xAI去年的融資結果。當初，一家公司打算透過和Valor Equity Partners進行售後租回交易，籌措最多200億美元，並將相關債務留在資產負債表外。但SpaceX最新財報顯示，這項交易未符合售後租回的會計認列條件，SpaceX最終須將其中約130億美元債務列入帳上。

SpaceX第3季財報表現強勁，旗下AI事業首見獲利，隨後推動這筆融資。這事業正擴大向外部AI開發業者和超大規模資料中心業者，出售在曼菲斯的資料中心的算力，帶動營收。

SpaceX財務長強生（Bret Johnsen）在SpaceX財報電話會議上表示，該公司正和金融機構洽談進一步舉債。他談到投資級信用評等時說：「我們很有信心，能有節制地推動這些計畫，並在過程中持續維持投資級評等。」

SpaceX 晶片 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬斯克：送全美兒童一股SpaceX

馬斯克豪送SpaceX股票！明年每名美國兒童可領1股 7200萬人受惠？

美國外交政策靠馬斯克？路透：拜登、川普都曾多次要求開關星鏈

低軌衛星商機 長線可期

相關新聞

處分鎧俠股票大賺！八成回饋股東 SK海力士傳擬發121億美元特別股利

東亞日報引述投資銀行業知情人士報導，SK海力士計劃將出售日本鎧俠（Kioxia）持股所得獲利的約八成，以特別股利方式回饋股東，金額約16兆韓元（121億美元）。

馬斯克稱SpaceX籌妥400億美元購輝達晶片 料新雲端「孔雀魚」般淘汰

馬斯克表示，SpaceX已完成規模400億美元的舉債交易，用來購買發展AI所需的晶片。不過，他未說明所謂「完成」的具體情況，投資人是否已同意融資定價，也還不清楚。

美股AI交易動能 轉向資安

巴隆金融周刊（Barron's）分析，隨著人工智慧（AI）代理失控，及資安漏洞消息頻傳，美股AI交易動能正從原本「賣鏟子」的晶片類股，轉向「重防護」的資安領域。

韓經常帳順差躍全球第二、僅次中國大陸 半導體熱潮是關鍵

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，南韓第2季經常帳順差暴增，歷來首度超越德國和日本的總和。IMF並預測，南韓今年經常帳順差將排名全球第二，僅次於中國大陸，台灣今年的經常帳順差額則將位居全球第四。

歐洲精品六巨頭市值跳水 LVMH縮水最多 陸消費者採購驟減是主因

受中國大陸消費者支出萎縮及全球股市下跌的拖累，路易威登酩軒（LVMH）、愛馬仕（Hermes）、Gucci母公司開雲集團（Kering）、卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）、普拉達（Prada）及Moncler等歐洲六大上市精品業者，市值今年來已蒸發2,510億歐元（2,812億美元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。