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韓經常帳順差躍全球第二、僅次中國大陸 半導體熱潮是關鍵

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）數據顯示，南韓第2季經常帳順差暴增，歷來首度超越德國和日本的總和。 路透
國際貨幣基金（IMF）數據顯示，南韓第2季經常帳順差暴增，歷來首度超越德國和日本的總和。 路透

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，南韓第2季經常帳順差暴增，歷來首度超越德國和日本的總和。IMF並預測，南韓今年經常帳順差將排名全球第二，僅次於中國大陸，台灣今年的經常帳順差額則將位居全球第四。

根據IMF的第2季經常帳餘額數據，南韓第2季經常帳順差達到1,166.3億美元，在全球僅次於中國大陸的1,937.24億美元，並超越第三名德國（522.76億美元）和第四名日本（506.15億美元）的總和，主要受惠於半導體熱潮推升貿易順差至新高水準，以及海外投資增加，帶動股息和利息收入至創紀錄水準。

由於台灣並非IMF成員經濟體，這項經常帳餘額統計並未計入台灣。台灣央行8月則公布，第2季經常帳順差為584.9億美元。

另外，IMF於10月公布的世界經濟展望報告預測，南韓今年經常帳順差將達4,219.46億美元，在190個國家和地區中排名第二，僅次於中國大陸的8,632.05億美元，經常帳順差增幅更將是傲視全球的300%。

IMF也預期，台灣今年經常帳順差將是2,246.87億美元，在全球位居第四。IMF在10月發布的報告，納入對台灣經濟前景的預估。

南韓 IMF 餘額 中國 半導體

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