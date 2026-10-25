仿冒品湧入歐盟查獲量創新高 大陸為最大來源

從兒童玩具、CD到香菸，價值數十億歐元的仿冒品大量湧入歐盟市場，相關當局通報查獲數量創新高，且最大來源國為中國。

德通社（DPA）報導，歐盟去年共查獲逾1億9600萬件仿冒品，為歷年來最高。歐盟智慧財產局（EUIPO）的總部位於西班牙阿利坎特（Alicante），其年度報告指出，在歐盟單一市場及外部邊境查獲的仿冒品數量較前一年大幅增加約67%。

根據報告，被查扣仿冒品的零售價值估計略高於63億歐元，同樣創下歷史新高。先前的最高紀錄出現於2024年，當時略低於39億歐元。

德國去年在歐盟外部邊境的查緝行動中發揮關鍵作用。數據顯示，德國查扣商品的估值，約占歐盟外部邊境查獲商品總估值的22%，排名第2，僅次於占比略高於一半的西班牙。

最常查獲的商品類別包括CD、DVD、軟體、玩具、標籤、吊牌及貼紙，香菸與服飾也名列前茅。在來源國方面，以中國（超過40%）和土耳其（略逾18%）為大宗。

這些數據呈現被查獲的仿冒品的數量及地點，但無法直接反映各國實際銷售的數量或這類非法交易的規模。

查獲大量仿冒品，可能是因為仿冒品集團的活動變得更頻繁，也可能反映相關當局的查緝行動更密集且成效顯著。

歐盟智慧財產局指出，打擊仿冒品的行動持續面臨多元運輸路線及查驗量能有限等阻礙。隨著網路購物成長，商品經常透過快遞和郵寄服務運送，也為相關當局帶來重大挑戰。