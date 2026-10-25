黑海成最致命航線！衝擊能源及穀物供應 連波斯灣都瞠乎其後

位於歐亞交界處的黑海，原本是全球能源、穀物、肥料等重要物資的運送樞紐，現在卻因俄烏戰爭，而變成舉世最致命的航線，往來船隻面臨無人機、飛彈及炸藥船攻擊的嚴峻挑戰，今年在黑海罹難的船員人數遠超過其他水域，連波斯灣都瞠乎其後，一些海運界人士估算，船隻在黑海遭受攻擊的次數比波灣高出六倍。

英國金融時報（FT）報導，Ambrey海事安全公司與國際海事組織（IMO）指出，今年共570艘以上的船隻在黑海遭到攻擊，至少40名船員喪生，多於荷莫茲海峽經證實的24人。

一些船隻是在俄烏雙方在黑海各港口交火時被擊中，其他則是遭到雙方的蓄意攻擊。Ambrey指出，今年第3季平均一天的攻擊次數超過四次。

航商團體指出，一些船商在運費創新高的誘因之下，願意冒險通過荷莫茲海峽，但更多業者不願將船隻派往黑海，因為獲利率較低，且更危險。

烏克蘭海員工會主席葛瑞格尤克表示，「對我而言，在黑海航行及靠泊烏克蘭各港口近乎自殺。一般都覺得隨時都有生命風險」。

黑海航行比波斯灣更危險

10月15日破曉時分，兩架無人機攻擊一艘停泊在羅馬尼亞海岸、船齡37年的化學品運輸船，當天夜晚另一艘泊在蘇里納運河的化學品船也遭到攻擊。羅馬尼亞總統丹恩指控，俄羅斯將戰爭升高到北約邊緣地區。

2022年俄烏開戰以來，雙方攻擊船隻事件就頻頻發生，但今夏以來雙方對船隻及港口設施進行的「以牙還牙」式攻擊，達到最密集的程度。

第3季約387艘船隻遭攻擊，是第2季時的5倍多。原因之一是烏克蘭無人機加強打擊俄羅斯船隻，切斷克里米亞的柴油出口線，並迅速延伸到亞速海與黑海交界的克赤海峽區。

烏克蘭無人系統部隊（USF）指揮官布羅夫迪9月表示，烏軍在11周期間攻擊300多艘俄國船隻，包括油輪及載運俄國穀物的散裝船。俄國也密集攻擊駛往烏克蘭各港口的船隻。Ambrey表示，過去45天的攻擊船隻事件中，約90%是俄軍所為。

俄烏攻擊密集度升高

對船員而言，來自雙方的攻擊都比以往更為致命，因為烏克蘭已採取俄羅斯的戰術。以往烏克蘭只攻擊船隻的裝貨通道，或使引擎室及船舵失靈，現在也攻擊船橋及住宿區，使船員傷亡人數增加。

雙方攻擊範圍也從烏、俄區域，擴大到整個黑海地區。聯合戰爭委員會在9月中決定，把「戰爭險」最高威脅區從黑海的數個區域，擴大到幾乎整個黑海區。由於區內船隻都遭到攻擊，因此連最強韌的航商都重新考慮多瑙河盆地附近的蘇里納與保加利亞海岸的停泊區。

保險業者表示，戰爭險保費可能達到船體價值的15%，幾乎是波斯灣費率的兩倍，促使船東甚至使用船齡50年的舊船、或是一些殘破的船隻。許多船東也利用非標準式的保險協議，使海員的保障更差，致使一些船員在船隻通過博斯普魯斯海峽抵達黑海時，要求離船。

船員保障降低

多數船員都來自敘利亞、埃及、亞塞拜然及貝寧等國，例如敘利亞船員的薪資甚至低到每月800美元；一旦船員罹難，近親將得到2.5萬-5萬美元的保險金。

由於海運風險升高，烏克蘭已改由多瑙河沿岸一些較小的港口運出穀物，但這些港口也遭到攻擊，因此不太可能一直利用下去。

俄羅斯也將穀物改經波羅的海，或遠東的海參崴港出口，運費高昂得多，並把油輪船隊納入反無人機網路，還採用更複雜的GPS欺敵技術，以躲避烏克蘭無人機的攻擊。

這些攻擊的影響範圍遠超過烏克蘭及俄羅斯。烏克蘭8月從海路出口的農產品數量僅剩140萬公噸，比戰前劇減75%，使西非及印尼等國必須另尋供給來源；印尼已經大量訂購俄羅斯穀物，並轉向澳洲購買。