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晶片出口超熱！韓Q2經常帳順差首度超越德日總和 全年將居世界第二

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
受惠於半導體出口熱絡，南韓第2季經常帳順差暴增至全球第二高，僅次於中國大陸，並超過第三、四名德國和日本的總和。 路透
受惠於半導體出口熱絡，南韓第2季經常帳順差暴增至全球第二高，僅次於中國大陸，並超過第三、四名德國和日本的總和。 路透

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，南韓第2季經常帳順差暴增，歷來首度超越德國和日本的總和。IMF並預測，南韓今年經常帳順差將排名全球第二，僅次於中國大陸，台灣今年的經常帳順差額則將位居全球第四。

根據IMF的第2季經常帳餘額數據，南韓第2季經常帳順差達到1,166.3億美元，在全球僅次於中國大陸的1,937.24億美元，並超越第三名德國（522.76億美元）和第四名日本（506.15億美元）的總和，主要受惠於半導體熱潮推升貿易順差至新高水準，以及海外投資增加，帶動股息和利息收入至創紀錄水準。

這是1996年開始有這項數據可循以來，南韓單季經常帳順差首度超越德日兩國的總和，且南韓領先德國的差距擴大至643.5億美元，為1976年有紀錄來最大，領先日本的差距則達到660.1億美元，同為1996年來最大。

由於台灣並非IMF成員經濟體，這項經常帳餘額統計並未計入台灣。台灣央行8月則公布，央行公布，第2季經常帳順差為584.9億美元。

南韓經常帳順差超越德國與日本總和的趨勢，已延續到第3季。南韓7、8月經常帳順差共為881.9億美元，超越德日總計的808.2億美元。南韓第1季經常帳順差為743.8億美元，已分別超越德國的741.1億美元和日本的615.02億美元。

南韓經常帳順差會超越德日等兩大傳統製造業貿易順差國，主因是半導體熱潮帶動貿易收支大幅改善，6月出口首次突破1,000億美元，貿易順差擴大至359.09億美元。根據國家資料處數據，南韓第2季半導體出口年比激增181.6%到1,138.9億美元。

另外，IMF於10月公布的世界經濟展望報告預測，南韓今年經常帳順差將達4,219.46億美元，在190個國家和地區中排名第二，僅次於中國大陸的8,632.05億美元，經常帳順差增幅更將是傲視全球的300%。

IMF也預期，台灣今年經常帳順差將是2,246.87億美元，在全球位居第四。IMF在10月發布的世界經濟展望報告，納入對台灣經濟前景的預估。

出口 晶片 南韓 IMF

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