快訊

中職／龍象大巨蛋爭霸G5第3場爆滿 單一總冠軍賽總觀眾破紀錄

不斷更新／第61屆金鐘獎節目類得獎名單 宇宙啦啦隊奪「人氣綜藝節目獎」

李多慧武嶺車宿出包！攀岩違規最高罰3000元 經紀公司急道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利台灣青商會成立 串聯台義青年合作新契機

中央社／ 台北25日電

義大利台灣青商會（TJCCIT）24日在駐米蘭辦事處舉行成立大會，由王翊名出任創會會長。義大利台灣青商會表示，這不僅象徵台灣青年在義大利建立新的交流與合作平台，也為台義雙方在商務、文化、人才及跨世代交流等領域開啟新的契機。

義大利台灣青商會發布新聞稿指出，成立大會由駐米蘭辦事處長林讚南、義大利台商會長張聆音以及台商僑界共同見證。出席貴賓包括義大利台商會監事李元策、米蘭台灣華語文中心主任江穎怡、第17屆世界台灣商會青商會長陳妍、第16屆歐洲台灣商會青商會長黃騰葆，及第16屆歐洲台灣商會青商會監事長甘碧鳳等。

林讚南致詞時，對義大利青商會成立表達祝福，期勉透過青年組織的建立，進一步凝聚在義大利發展的台灣青年，促進台義雙方在經貿、文化及人才交流等領域合作。

張聆音致詞表示，支持青年世代參與僑界事務，期待青商會成為連結既有台商網絡與新一代青年人才的重要橋梁，為台灣在義大利的發展注入更多活力。

成立大會中，目前任職「今日義大利」語言教學機構的王翊名獲選擔任創會會長，任期2年，將負責籌組第一屆幹部團隊、推動會員招募、建立組織運作制度，並規劃年度工作方向，為義大利青商會奠定長期發展基礎。

王翊名表示，義大利青商會不僅是一個青年組織，更希望以「社會設計」思維，為不同群體創造連結，讓來自不同城市、產業、文化背景與專業領域的青年彼此認識，分享資源、交換觀點，進而發展實際合作。

除了成立大會，義大利青商會亦與米蘭同鄉會及義大利「寧靜實踐劇團」（Laboratorio Silenzio）合作，在導演克羅克（Serena Crocco）策劃下，青商會會員與義大利夥伴共同參與「沉默的力量」體驗。參與者從米蘭台灣餐廳出發，步行至米蘭城市地標蓋奧倫蒂廣場（Piazza Gae Aulenti），透過靜默、身體感知與集體行走，重新觀察人與城市、個人與群體之間的關係。

台灣義大利青年交流會24日晚間以「CASATAIWAN 安可場」為主題登場，攜手今日義大利（Oggi Italia Milano）、PUCATÈ 及米蘭台灣華語文中心等單位共同舉辦，打造輕鬆開放交流環境，邀請在義大利的台灣青年與當地夥伴相聚，活動吸引近百名青年及各界人士參與。

義大利 青年 米蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

義大利連兩周末示威 警方逮9人另短暫拘留371人

影／米蘭示威者朝神父豎雙中指 65歲神父同招秒回敬：不需要懺悔

台義語言教育機構米蘭合作 搭建文化交流橋梁

台灣科技藝術走進法國古堡　「觀月計畫」凡仙市展出

相關新聞

晶片出口超熱！韓Q2經常帳順差首度超越德日總和 全年將居世界第二

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，南韓第2季經常帳順差暴增，歷來首度超越德國和日本的總和。IMF並預測，南韓今年經常帳順差將排名全球第二，僅次於中國大陸，台灣今年的經常帳順差額則將位居全球第四。

還看不到景氣春燕…歐洲六大精品集團今年市值蒸發2,500億歐元

受中國大陸消費者支出萎縮、及全球股市下跌的拖累，路易威登酩軒（LVMH）、愛馬仕（Hermes）、Gucci母公司開雲集團（Kering）、卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）、普拉達（Prada）及Moncler等歐洲六大上市精品業者，市值今年來已共蒸發2,510億歐元（2,812億美元）。

「人們將持續因AI失業」比爾蓋茲示警勞動市場 再提：億萬富豪應多繳稅

微軟創辦人比爾．蓋茲接受英國「觀察家報」獨家專訪時指出，人們將持續因人工智慧（AI）失業，機器人的應用也會大幅顛覆勞動市...

英特爾執行長陳立武：英特爾拚ASIC、實體AI、先進封裝各達10%營收

英特爾執行長陳立武帶領公司轉型，在不同領域與輝達、超微、台積電競爭。他在矽谷談及願景，表示自己有套經營哲學，是培養能貢獻...

川普宣布奧迪砸逾1300億投資…公司證實在美設廠 將創造約4500個職缺

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，德國汽車製造商奧迪（Audi）計劃投資42億美元（約新台幣1368.6...

埃鎊續貶創歷史新低 埃及央行總裁籲勿擔憂…但恐面臨新一波貶值壓力

埃及鎊持續疲軟，兌美元匯率22日跌破55埃鎊，再創歷史新低。埃及央行總裁強調，匯率隨經濟環境變動是正常現象，呼籲民眾不必...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。