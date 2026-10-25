義大利台灣青商會成立 串聯台義青年合作新契機

義大利台灣青商會（TJCCIT）24日在駐米蘭辦事處舉行成立大會，由王翊名出任創會會長。義大利台灣青商會表示，這不僅象徵台灣青年在義大利建立新的交流與合作平台，也為台義雙方在商務、文化、人才及跨世代交流等領域開啟新的契機。

義大利台灣青商會發布新聞稿指出，成立大會由駐米蘭辦事處長林讚南、義大利台商會長張聆音以及台商僑界共同見證。出席貴賓包括義大利台商會監事李元策、米蘭台灣華語文中心主任江穎怡、第17屆世界台灣商會青商會長陳妍、第16屆歐洲台灣商會青商會長黃騰葆，及第16屆歐洲台灣商會青商會監事長甘碧鳳等。

林讚南致詞時，對義大利青商會成立表達祝福，期勉透過青年組織的建立，進一步凝聚在義大利發展的台灣青年，促進台義雙方在經貿、文化及人才交流等領域合作。

張聆音致詞表示，支持青年世代參與僑界事務，期待青商會成為連結既有台商網絡與新一代青年人才的重要橋梁，為台灣在義大利的發展注入更多活力。

成立大會中，目前任職「今日義大利」語言教學機構的王翊名獲選擔任創會會長，任期2年，將負責籌組第一屆幹部團隊、推動會員招募、建立組織運作制度，並規劃年度工作方向，為義大利青商會奠定長期發展基礎。

王翊名表示，義大利青商會不僅是一個青年組織，更希望以「社會設計」思維，為不同群體創造連結，讓來自不同城市、產業、文化背景與專業領域的青年彼此認識，分享資源、交換觀點，進而發展實際合作。

除了成立大會，義大利青商會亦與米蘭同鄉會及義大利「寧靜實踐劇團」（Laboratorio Silenzio）合作，在導演克羅克（Serena Crocco）策劃下，青商會會員與義大利夥伴共同參與「沉默的力量」體驗。參與者從米蘭台灣餐廳出發，步行至米蘭城市地標蓋奧倫蒂廣場（Piazza Gae Aulenti），透過靜默、身體感知與集體行走，重新觀察人與城市、個人與群體之間的關係。

台灣義大利青年交流會24日晚間以「CASATAIWAN 安可場」為主題登場，攜手今日義大利（Oggi Italia Milano）、PUCATÈ 及米蘭台灣華語文中心等單位共同舉辦，打造輕鬆開放交流環境，邀請在義大利的台灣青年與當地夥伴相聚，活動吸引近百名青年及各界人士參與。