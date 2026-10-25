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「人們將持續因AI失業」比爾蓋茲示警勞動市場 再提：億萬富豪應多繳稅

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
微軟創辦人比爾．蓋茲接受英國「觀察家報」獨家專訪時指出，人們將持續因人工智慧（AI）失業，機器人的應用也會大幅顛覆勞動市場，在政府需新闢財源應對之際，億萬富豪應繳納更多稅金。路透
微軟創辦人比爾．蓋茲接受英國「觀察家報」獨家專訪時指出，人們將持續因人工智慧（AI）失業，機器人的應用也會大幅顛覆勞動市場，在政府需新闢財源應對之際，億萬富豪應繳納更多稅金。路透

微軟創辦人比爾．蓋茲接受英國「觀察家報」獨家專訪時指出，人們將持續因人工智慧（AI）失業，機器人的應用也會大幅顛覆勞動市場，在政府需新闢財源應對之際，億萬富豪應繳納更多稅金。

觀察家報（The Observer）報導，比爾．蓋茲（Bill Gates）談到，人們將持續因AI失去工作，因為企業的「激勵機制出了問題：雇用機器人、解雇人類，然後永不回頭」。

他預見勞動市場將遭大幅顛覆，因為幾乎所有工作技能都可能被AI取代，包括「創新技能、白領工作技能，接下來隨著人形機器人的發展，人類的體能勞動技能」。

各國政府將得尋找新收入來源，以因應失業者的需求，以及未來的教育與再培訓。蓋茲希望能針對AI的使用課稅，或許能以「詞元稅」（token tax）的形式實施。

蓋茲也指出，億萬富豪應繳更多稅金。他說，他這輩子已繳納約140億美元的稅款，但願意繳到400億美元左右。

儘管蓋茲強調AI的正面效益，例如促進藥物研發，他也警告科技進步將為政府執政品質帶來「重大考驗」，尤其在已開發國家正面臨多重挑戰及地緣政治緊張的情況下。

這位微軟（Microsoft）創辦人點出，生物恐怖主義與網路攻擊是目前最迫切的威脅，但到了2020年代末，AI的運作可能已超出人類掌控範圍。

他表示，在3至4年內，眾人應以非常嚴肅的態度因應對齊（alignment）控制問題，即AI可能採取不符人類利益行動的風險。

蓋茲也在專訪中警告，要避免那些讓頂尖AI實驗室內部深感憂慮的AI相關風險，超級強權必須進行合作。

他說：「美國與中國在某些議題上，必須將AI視為全人類的挑戰，而非國家間的零和競賽。」

比爾蓋茲 繳稅 富豪 微軟

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