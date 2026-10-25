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川普宣布奧迪砸逾1300億投資…公司證實在美設廠 將創造約4500個職缺
美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，德國汽車製造商奧迪（Audi）計劃投資42億美元（約新台幣1368.6億元），在美國興建首座工廠。
奧迪在新聞稿中證實這項投資，並表示新工廠將創造約4500個工作機會。
法新社報導，美國將於11月3日舉行決定國會控制權的期中選舉，目前距離投票日僅剩10天。川普今天在一場造勢活動中表示：「我很高興宣布，一家優秀公司將在偉大的喬治亞州進行鉅額汽車製造投資。」
他接著說：「奧迪剛剛承諾投資42億美元，要在附近的喬治亞州梅崗（Macon）興建大型工廠，並將於下個月動工，未來每年將生產20萬輛汽車。」
作為福斯汽車集團（Volkswagen）子公司的奧迪在新聞稿中表示，工廠預計明年動工，並於2030年代初期開始生產。
奧迪表示：「這項計畫中的投資旨在展現對美國的長期承諾，並將北美打造為奧迪全球生產網絡的第3大支柱，與歐洲及中國並列。」
川普曾稱，業界為回應他的強硬貿易政策，讓美國汽車製造業迎來「強勢回歸」。
自2025年1月重返白宮以來，川普運用行政權力，對汽車等各類產品及多個國家加徵關稅。
作為回應，通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota）及福特（Ford）等車廠已宣布計劃擴大美國境內廠房，或將海外生產移往美國。
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