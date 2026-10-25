埃鎊續貶創歷史新低 埃及央行總裁籲勿擔憂…但恐面臨新一波貶值壓力

埃及鎊持續疲軟，兌美元匯率22日跌破55埃鎊，再創歷史新低。埃及央行總裁強調，匯率隨經濟環境變動是正常現象，呼籲民眾不必過度恐慌；然而埃及媒體分析，區域地緣政治緊張、能源進口成本攀升及外債償付壓力正使埃鎊面臨新一波貶值壓力。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及國家銀行（National Bank of Egypt，NBE）、埃及銀行（Banque Misr）、開羅銀行（Banque du Caire）等主要銀行22日美元賣出價均突破55埃鎊，巴拉卡銀行（Al Baraka Bank）更達55.37埃鎊。

報導引述埃及央行總裁阿卜杜拉（Hassan Abdalla）公開談話表示，匯率應隨周遭環境與經濟情勢變化而調整，因此央行將持續實施彈性匯率政策。

阿卜杜拉強調，如果外在環境已經改變，匯率卻仍維持不動，反而更值得擔憂。他並呼籲民眾不必因匯率波動而過度恐慌。

「金字塔報」指出，採用浮動匯率以維持匯率彈性，也是埃及對國際貨幣基金（IMF）總額80億美元延長基金貸款計畫的重要承諾。

埃及自2022年底推動IMF支持的經濟改革以來，多次調整匯率。2023年初，埃鎊已大幅貶值；2024年3月進一步調整匯率制度，從固定匯率改為浮動匯率。

然而，匯率市場化不代表埃鎊不會持續承受外部衝擊。埃及媒體Al Manassa 22日報導，過去數天內，外資從埃及證券交易所的債券次級市場撤出資金約20億美元，反映部分投資人對區域局勢及全球金融環境的疑慮升高。

IMF在8月報告中指出，埃及公共債務與整體融資需求仍高，若區域衝突再度升高，可能引發資金外流、推升借貸成本，並削弱外匯收入。

Al Manassa引述Thndr證券公司總體經濟分析師阿邁德（Esraa Ahmed）指出，外資撤離與能源進口成本上升是近期埃鎊承壓的主要因素。區域衝突可能擴大，加上沙烏地阿拉伯與葉門「青年運動」組織（Houthi）相關緊張局勢升高，使投資人更加謹慎。

此外，近期全球能源價格上漲，也進一步推升埃及對美元的需求。埃及是能源進口需求大國之一，國際油價上漲會增加石油及天然氣進口支出，進而加重外匯負擔。

Al Manassa另報導指出，美國公債殖利率走高，以及市場預期美國聯邦準備理事會可能進一步升息，都可能促使部分外資轉往美元資產，降低對新興市場債券的投資。

埃及目前背負龐大的外債壓力，加上進口商對美元需求增加，一旦面臨外資撤離、政府與企業必須履行外幣付款義務時，即使有海外僑民匯款、觀光收入及蘇伊士運河通行費三大外匯支柱，外匯供需仍可能出現缺口。

根據埃及中央銀行10月發布報告，截至2026年3月底，埃及外債總額約為1648億美元，與2025年6月底的1612億美元相比增加36億美元，但同期間外債占GDP比率則從44.2%降至38.9%。

埃及媒體Daily News Egypt24日引述銀行業專家阿卜杜勒阿爾（Mohamed Abdel Aal）的分析指出，埃及外匯收入雖有所改善，但資金需求增加得更快。2025至2026財政年度，埃及海外僑民匯款達473億美元，觀光收入達184億美元，但經常帳赤字仍從154億美元擴大至225億美元。埃及外匯收入成長不一定能抵銷更大的進口支出、外債償付及其他外幣需求。

但阿卜杜勒阿爾也提醒，不能單憑收入數字判斷外匯市場是否穩定，還須觀察資金實際流入與流出，以及市場對未來美元需求的預期。

就社會民生面來說，埃鎊持續走貶也可能加重民生負擔。由於埃及部分食品、能源、工業原料及消費品高度仰賴進口，埃鎊貶值會提高進口商品的成本，並可能透過生產、運輸及零售環節推升物價，進而削弱一般埃及家庭的購買力。

經營小商店的開羅民眾穆罕默德（Mohamed）告訴中央社，埃鎊貶值再創新低令人感到惶恐；若埃鎊貶值持續推高通膨，商店內的商品價格可能跟著上漲，不僅提高企業和商家的營運成本，也會進一步增加消費者的家庭生活壓力。