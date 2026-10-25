AI加速揭露軟體漏洞 專家警告：網路安全恐迎混亂期

隨著支撐全球大部分網站運作的PHP語言爆發兩起重大安漏洞，各大企業與政府單位在本週紛紛展開緊急修補。

法新社報導，這項可能遭駭客利用的漏洞，是透過OpenAI的一款強大模型所發現，成為人工智慧（AI）展現網路安全能力中最受矚目的案例之一。

隨著AI工具找出軟體漏洞的速度突飛猛進，法新社特別專訪網路威脅聯盟（Cyber Threat Alliance）總裁、美國前總統歐巴馬任內擔任白宮網路安全協調官的丹尼爾（Michael Daniel）剖析這起事件代表什麼意義。

問：PHP這起事件給了我們什麼啟示？

答：考量到先進模型的能力，我們正進入一段相當混亂的時期。多年來我一直指出，這些AI模型能夠快速、大規模找出漏洞，順理成章的結果就是，漏洞將大量湧現。

美國國家安全局前網路安全主管喬伊斯（Rob Joyce）曾將這種情況形容為一場「大規模清理舊軟體的森林大火」。我則形容這是我們長期累積的「技術債」終於迎來了總算帳。

長期以來，市場的誘因都是鼓勵大家盡可能延長軟體的使用壽命，而我們在計算使用軟體的成本時，並未真正將這些風險納入考量。企業帳面上不會因為繼續使用這些舊軟體而直接產生成本，但實際上，這些成本確實存在，只是在類似這次的事件發生之前，它們一直是隱性成本。

問：各個組織應該採取哪些措施？

答：要做好更新軟體的準備，確保軟體能持續更新，並在修補程式推出時，隨時準備好安裝。

接下來將會有大量漏洞、大量修補程式，以及大量緩解措施湧現，但這些更新的優先順序與影響程度各不相同。

對許多內部資源有限的小型組織而言，必須調整組織的運作方式，讓自己能夠以最快的速度導入原廠提供的更新。

問：每個漏洞都具有危險性嗎？

答：從歷史數據來看，漏洞遭利用的比率約為5%至6%，目前沒有跡象顯示這個數字正在上升。但現在，駭客一旦利用漏洞發動攻擊，速度就快得多。

過去，要開發出概念驗證通常需要花一、兩個月，接著還要再過一到兩個月才會整合進不法分子使用的攻擊工具包中。如今，這個過程已縮短至數小時或數天。

問：這對大型企業有什麼影響？

答：大多數企業過去對系統故障基本上採零容忍態度，所以他們會對修補程式進行千錘百鍊的測試後才敢實際上線。但現在，他們沒有那麼多時間了。

如果安裝修補程式導致系統故障的風險是1%，但遭受攻擊的潛在損失可能高達5000萬美元（新台幣16.3億元），那麼現在就得仔細權衡這兩者的風險。

問：先進的AI工具在尋找真實漏洞方面可靠嗎？

答：其中有很多雜訊。PHP這起事件就是找到真實漏洞的典型案例，但目前也有大量漏洞並不是真正的漏洞，或是存在於從未暴露於網路的軟體中。我們必須改善漏洞的分類與優先排序機制。

問：這在2、3年後會引領我們走向何方？

答：未來我們會在軟體還沒正式上線前，就先用AI工具進行全面掃毒，所以有理由相信，新一代軟體從誕生之初就會安全得多。這就像清除所有老舊的東西，為新的成長騰出空間，讓新軟體從一開始就具備更高的安全性。

這並不代表我們的網路安全問題就此解決，但它確實徹底改變了未來資安問題的本質。