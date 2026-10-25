美專家：AI產業成功仰賴人們信任 建立信任需監管介入

人工智慧（AI）快速發展，雖為生活帶來便利，卻也引起安全疑慮，相關監管議題備受關注。美專家接受專訪指出，AI產業的長期成功仰賴人們使用其技術，這關乎是否信任AI技術，而要建立信任，就必須有某種形式的監管介入。

近來AI代理網路攻擊事件引發不安，外界呼籲加強監管，不僅研究人員接連對AI安全性提出強烈警告，全球一些最具影響力的企業執行長與AI專家也基於安全疑慮而呼籲放緩AI發展。不過，美國身為全球AI產業龍頭，川普政府主張減少監管，以確保美國在AI競賽中保持領先中國。

對於美國該如何在AI監管與維持領先優勢之間取得平衡，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下的渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任梅塔（Aalok Mehta）近期接受中央社記者專訪指出，目前有一種說法：與中國競爭，這需要盡可能快速推進AI技術，不然就是對技術進行某種程度的監管，這意味著可以解決安全問題，但會讓美國與中國競爭的能力面臨風險。

他說，這有點像是「錯誤的二分法」。

●美中AI強國競爭 專家指技術監管有助維持優勢

曾任職Google、負責AI政策的梅塔分析，AI產業的長期成功仰賴人們使用相關技術，這需要人們信任AI技術，而要建立這種信任，「就必須有某種形式的監管介入」。

他指出，民調顯示約有7、8成美國民眾希望對AI有某種程度的監管。因此，他認為，「除非進行某種程度的監管，否則就無法與中國競爭，因為AI技術的採納趨勢，仰賴存在某種程度監管的前提之下」。

梅塔表示，這不僅是民眾心聲，也是許多產業人士的看法，他們同樣希望獲得保障，確保所使用的技術是安全的，不會讓公司陷入風險之中。

●川普政府偏好企業自我監管 思考運用執法工具監控AI發展

然而，梅塔指出，對川普（Donald Trump）政府而言，AI方面的首要議題是與中國的競爭，這限制了其在AI監管上的積極程度。「（川普）總統顯然已做出決定… 偏好自我監管的方式」。

川普日前攜手美國科技巨頭簽署「白宮超級智慧協議」（White House Accord on Super Intelligence），內容要求企業在網路安全、生物安全與化學威脅等領域落實「強健的內部控制」，確保旗下AI不會以「非預期方式」入侵其他系統。

但除了強調企業自我監管，梅塔表示，川普政府同時也在白宮新設立的AI工作小組中派有來自聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的代表，並思考能運用哪些執法工具來監控AI的發展。

●人工智慧改名超級智慧 欲擺脫負面意涵但效果恐有限

另一方面，川普近期決定將美國文件中的AI更名為「超級智慧」（super intelligence, SI）。

梅塔分析，AI、SI定義本質上似乎是一樣的。AI一詞面臨形象問題，在美國可以看到許多人對AI感到焦慮，包括擔心AI對兒童安全的影響、引發或促使人們考慮自殺等風險，以及經濟層面的焦慮，因此，改稱SI是一種嘗試，企圖擺脫這個在美國帶有負面意涵的詞彙。

不過，就他看來，「超級智慧」一詞在許多方面反而讓人感覺更像是一種可能失控、或有能力引發毀滅性風險的技術，「我不確定這能達到原先的目的」。

身為從業界轉入智庫圈的AI專家，梅塔認為，AI就像社群媒體、網路等其他科技一樣，是一種能提供人類協助的工具，可用來提高生活效率。讓人們親自接觸這項技術、摸清楚它如何為自身所用，是非常重要的，「這在職場上、個人生活中，都至關重要」。

但同時，AI也確實帶來一些風險，梅塔表示，關於如何負責任地使用這項科技，不僅個人負有一部分責任，公民社會、政府及企業也有責任提供指引。