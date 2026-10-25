快訊

川普有50%機率對伊朗動核武？美預言家警告恐爆第三次世界大戰

金鐘61／節目類5大亮點一次看 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

聽新聞
0:00 / 0:00

美專家：AI產業成功仰賴人們信任 建立信任需監管介入

中央社／ 華盛頓24日專電

人工智慧（AI）快速發展，雖為生活帶來便利，卻也引起安全疑慮，相關監管議題備受關注。美專家接受專訪指出，AI產業的長期成功仰賴人們使用其技術，這關乎是否信任AI技術，而要建立信任，就必須有某種形式的監管介入。

近來AI代理網路攻擊事件引發不安，外界呼籲加強監管，不僅研究人員接連對AI安全性提出強烈警告，全球一些最具影響力的企業執行長與AI專家也基於安全疑慮而呼籲放緩AI發展。不過，美國身為全球AI產業龍頭，川普政府主張減少監管，以確保美國在AI競賽中保持領先中國。

對於美國該如何在AI監管與維持領先優勢之間取得平衡，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下的渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任梅塔（Aalok Mehta）近期接受中央社記者專訪指出，目前有一種說法：與中國競爭，這需要盡可能快速推進AI技術，不然就是對技術進行某種程度的監管，這意味著可以解決安全問題，但會讓美國與中國競爭的能力面臨風險。

他說，這有點像是「錯誤的二分法」。

●美中AI強國競爭 專家指技術監管有助維持優勢

曾任職Google、負責AI政策的梅塔分析，AI產業的長期成功仰賴人們使用相關技術，這需要人們信任AI技術，而要建立這種信任，「就必須有某種形式的監管介入」。

他指出，民調顯示約有7、8成美國民眾希望對AI有某種程度的監管。因此，他認為，「除非進行某種程度的監管，否則就無法與中國競爭，因為AI技術的採納趨勢，仰賴存在某種程度監管的前提之下」。

梅塔表示，這不僅是民眾心聲，也是許多產業人士的看法，他們同樣希望獲得保障，確保所使用的技術是安全的，不會讓公司陷入風險之中。

●川普政府偏好企業自我監管 思考運用執法工具監控AI發展

然而，梅塔指出，對川普（Donald Trump）政府而言，AI方面的首要議題是與中國的競爭，這限制了其在AI監管上的積極程度。「（川普）總統顯然已做出決定… 偏好自我監管的方式」。

川普日前攜手美國科技巨頭簽署「白宮超級智慧協議」（White House Accord on Super Intelligence），內容要求企業在網路安全、生物安全與化學威脅等領域落實「強健的內部控制」，確保旗下AI不會以「非預期方式」入侵其他系統。

但除了強調企業自我監管，梅塔表示，川普政府同時也在白宮新設立的AI工作小組中派有來自聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的代表，並思考能運用哪些執法工具來監控AI的發展。

●人工智慧改名超級智慧 欲擺脫負面意涵但效果恐有限

另一方面，川普近期決定將美國文件中的AI更名為「超級智慧」（super intelligence, SI）。

梅塔分析，AI、SI定義本質上似乎是一樣的。AI一詞面臨形象問題，在美國可以看到許多人對AI感到焦慮，包括擔心AI對兒童安全的影響、引發或促使人們考慮自殺等風險，以及經濟層面的焦慮，因此，改稱SI是一種嘗試，企圖擺脫這個在美國帶有負面意涵的詞彙。

不過，就他看來，「超級智慧」一詞在許多方面反而讓人感覺更像是一種可能失控、或有能力引發毀滅性風險的技術，「我不確定這能達到原先的目的」。

身為從業界轉入智庫圈的AI專家，梅塔認為，AI就像社群媒體、網路等其他科技一樣，是一種能提供人類協助的工具，可用來提高生活效率。讓人們親自接觸這項技術、摸清楚它如何為自身所用，是非常重要的，「這在職場上、個人生活中，都至關重要」。

但同時，AI也確實帶來一些風險，梅塔表示，關於如何負責任地使用這項科技，不僅個人負有一部分責任，公民社會、政府及企業也有責任提供指引。

人工智慧 網路攻擊 Google

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

各國爭取與AI強國合作取得先進模型 美專家：台灣有最強優勢

英國加碼AI安全投資 防範網攻與生物威脅

美緊盯中國敏感科技 財部新規草案限縮美企投資AI、生技領域

AI泡沫要破了？美財長貝森特稱「看不出系統性問題」 投資人憂重演2000年

相關新聞

科技三強財報 市場緊盯

美國晶片股本月已跌逾15%，美股本周將迎接微軟、Alphabet和亞馬遜財報，檢驗龐大AI支出的資金來源和投資回報。聯準會（Fed）決策、通膨數據接連登場，油價又逼近每桶117美元，科技股能否止穩面臨多重考驗。

超級央行周 美歐日決策聚焦

超級央行周將於本周登場，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行將相繼公布利率決策，牽動金融市場後市。市場普遍預期這三大央行將按兵不動，Fed主席華許記者會對12月利率走向的說法，將是投資人觀察焦點。

全球公司債信用利差擴大 SpaceX 400億美元融資卡關

AI舉債激增、油價上漲，全球信用市場出現一年多來最強的避險訊號。美國投資級企業債務違約保障成本寫今年3月以來新高，全球公司債信用利差擴大，也讓SpaceX的400億美元晶片融資案更難談妥定價。

亞馬遜：明年算力已預訂一空

亞馬遜執行長賈西23日表示，AI基礎設施需求持續激增，亞馬遜雲端服務（AWS）目前擴充基礎設施的速度，仍趕不上市場需求。他說，該公司今年可用雲端算力已全數被預訂，2027年雲端算力則已大致預訂一空，2028年也有相當多被客戶預訂。

金價探底 失守4,000美元

國際金價連日下跌，23日收盤跌破每英兩4,000美元大關來到3,996.1美元。美元居高不下持續壓抑黃金價格表現，國內首席經濟學家認為，在聯準會升息循環告一段落、美元轉弱前，金價難有大漲行情，但各國央行與傳統買盤進場承接，也不會持續大跌。

好險！ 法國躲過穆迪降評 債信評等維持Aa3展望負向

國際信評機構穆迪（Moody's）決定暫不調降法國的長期主權債信評等，讓這個正面臨公債殖利率飆升、政治僵局及民眾大規模抗議的國家，意外獲得喘息機會。同時，法國當局24日在全國大規模部署警力，為可能演變為暴力衝突的民眾示威活動預做準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。