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金價探底 失守4,000美元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國際金價連日下跌，23日收盤跌破每英兩4,000美元大關來到3,996.1美元。美元居高不下持續壓抑黃金價格表現，國內首席經濟學家認為，在聯準會升息循環告一段落、美元轉弱前，金價難有大漲行情，但各國央行與傳統買盤進場承接，也不會持續大跌。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，雖然部分央行持續增加黃金準備，但能源價格上漲已對部分新興市場國家經濟及貨幣造成壓力，新興市場國家央行增持黃金能力可能受到限制。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，金價走勢受到利率預期影響，若未來油價因基期偏高出現年增率下降，通膨可能逐步緩和，改變市場對聯準會政策預期，對金價發展較有利。不過目前油價持續高檔，升息預期可能延長，仍會壓抑金價表現。

展望後市，羅瑋認為，金價進一步跌深機率不大，但若要上攻4,300美元，仍須待油價和美元轉弱，或新興市場情勢改善等利多因素出現。

金價 黃金 央行

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