中歐貿易關鍵時刻 歐洲議會代表團將赴陸磋商

時值中歐貿易關係的關鍵時刻，歐洲議會國際貿易委員會代表團將於27日至29日訪問中國大陸，並與大陸商務部進行會談。訪問期間，他們預計將與中方官員會面，並參訪中國大陸高科技企業。

這是歐洲議會國際貿易委員會代表團繼2018年後再度訪問大陸，期間將前往北京、杭州和上海。大陸官媒指出，這也是歐洲議會今年派遣的第四個訪陸代表團。由歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德．朗格率領代表團，討論中國大陸貿易政策及其對歐洲企業和就業的影響，同時探索對話機會。

歐洲議會發布新聞稿表示，在訪問期間，歐洲議會議員預計將提出多項核心關切的議題，包括歐盟對關鍵原物料與技術的依賴、大陸產能過剩導致的市場失衡，以及歐洲企業在大陸面臨的不平等待遇與市場准入問題。此外，歐中日前就混合動力汽車進口達成的諒解，也將是會談重點之一。

對於中歐經貿相關問題，大陸外交部發言人毛寧表示，近期中歐貿易投資磋商機制第二次例會取得積極進展，表明雙方完全可以透過對話妥善處理分歧，希望歐方恪守自由開放的承諾和世貿組織規則，避免推出保護主義和歧視性的政策措施。

大陸商務部表示，中歐經貿磋商的目的就是要透過對話協商妥處分歧，照顧彼此關切。歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。