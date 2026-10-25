超級央行周 美歐日決策聚焦

超級央行周將於本周登場，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行將相繼公布利率決策，牽動金融市場後市。市場普遍預期這三大央行將按兵不動，Fed主席華許記者會對12月利率走向的說法，將是投資人觀察焦點。

Fed將在10月28日（台北時間29日），結束為期兩天的政策會議，彭博資訊預期，官員將採取「鷹式按兵不動」。9月以來的數據，為鷹派與鴿派都提供了論據。

個人消費支出指數（PCE）下修幅度超預期，非農就業成長疲弱，為鴿派提供支持，但消費者物價指數（CPI）中的住房成本躍增，則支持鷹派論述。

Fed官員的看法也同樣不一，但主席華許10月16日在曼谷的發言，並未強化在傑克森洞央行年會上的緊縮立場。

決策官員意見分歧，凸顯12月的利率決策仍存在變數，因為屆時還有10月與11月的通膨數據可供參考。華許可能在會後記者會上依舊維持含糊口吻，避免做出承諾，並保留12月升息的可能。彭博行業研究預期，Fed年底前都將維持利率不變。

ECB將於29日公布利率決策，彭博調查顯示，經濟學家預期本次會議將暫停升息，並於12月升息1碼，屆時將把存款利率提高至2.75%，並維持該利率水準直到2028年5月。相較下，交易員預期未來一年還會升息三次。

調查結果凸顯長期以來的意見分歧，也就是決策官員究竟需要採取多大幅度的緊縮措施，才能讓目前接近4%的通膨率回落至2%目標。投資人持續緊盯油價穩步上漲，但分析師指出，目前仍未出現通膨壓力向其他領域擴散的連鎖效應。

荷蘭合作銀行（Rabobank）經濟學家范赫芬說，「目前仍無跡象顯示，能源通膨正擴散至更廣泛的薪資與價格制定過程」，「歐洲央行不需要加快升息步調，可以等到12月再採取行動」。

日銀定30日公布最新決策，彭博資訊預估，繼9月升息1碼後，日銀本次會議將把利率保持在1.25%，但這麼做的唯一理由是避免連續升息，以免驚動市場；日銀在1998年《日本銀行法》生效後，便從未連續升息。最新的展望報告，可能傳達日銀認為潛在通膨率已達2%目標，並強調應保持在該水準，以免通膨超標。

彭博將密切關注日銀決策官員的個別預測，研判他們對物價上漲壓力的警戒程度，以及願意將中性利率推升至多高水準。彭博預估，日銀將在12月、明年3月與7月升息，將終端利率提升至2%水準。