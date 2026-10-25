科技三強財報 市場緊盯

美國晶片股本月已跌逾15%，美股本周將迎接微軟、Alphabet和亞馬遜財報，檢驗龐大AI支出的資金來源和投資回報。聯準會（Fed）決策、通膨數據接連登場，油價又逼近每桶117美元，科技股能否止穩面臨多重考驗。

美股上周震盪，標普500指數下跌0.5%，那斯達克綜合指數跌0.7%，道瓊工業指數漲0.4%。23日科技股賣壓稍見緩和，費城半導體指數上漲0.4%，但周線下跌3.2%，連跌三周，寫去年11月以來最長周線連跌紀錄。道瓊23日下挫約652點、跌幅1.2%，那斯達克小跌0.2%。

台積電ADR於23日上漲1.5%，周線上漲1.4%。

本周將有163家標普500企業公布財報，約占成分股三分之一，是這個財報季最密集的一周。Alphabet和微軟28日盤後公布財報，亞馬遜29日接棒，英特爾和晟碟（SanDisk）的財報也可能牽動晶片股。

超大規模資料中心業者今年資本支出預估約8,000億美元，支撐從晶片、製造設備到伺服器等AI鏈獲利。但舉債成本攀升，也讓投資人愈來愈懷疑，這種支出規模能維持多久。

晶片股本月已跌逾15%，記憶體股跌逾20%，科技七雄跌逾2%；軟體股尤其資安股，反而可望以月線上漲作收，顯示市場開始區分不同科技業前景。

凱利投資經理人費爾德曼說，AI基建投資愈來愈仰賴舉債，利率卻同時上升，讓市場開始追問：「如果利率繼續升高，這些公司還能借多少錢？」

對晶片股而言，本周大客戶的財報不只反映當季需求，也將影響市場對後續訂單的判斷。資本支出繼續增加，未必能讓股價上漲。企業還須說明，支出是否有足夠現金流量支應，以及投資能否轉為營收和獲利。

Evercore網路研究主管馬哈尼預期，本周公布財報的超大規模資料中心業者，可能揭露更多資本支出，增加金額可能高達1,000億美元。不過，他也認為，近日股價下跌，可能已反映部分壞消息。

馬哈尼說，若企業宣布不須籌資，或僅須小規模發行股票、債券，股價反而可能上漲。

Fed將於本周台北時間周四凌晨宣布決議。依LSEG資料23日利率期貨顯示，本周升息機率不到10%，但12月升息機率約80%。主席華許記者會對12月利率走向的說法，將是市場焦點。