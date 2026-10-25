全球公司債信用利差擴大 SpaceX 400億美元融資卡關

AI舉債激增、油價上漲，全球信用市場出現一年多來最強的避險訊號。美國投資級企業債務違約保障成本寫今年3月以來新高，全球公司債信用利差擴大，也讓SpaceX的400億美元晶片融資案更難談妥定價。

彭博報導，反映美國投資級企業信用違約交換（CDS）價格的CDX投資級指數，23日升至64個基點。指數上升，代表投資人為防範企業違約，願意支付更高保費。全球公司債殖利率相對基準債券的利差，22日則擴大至129個基點，是去年5月以來最大。

投資人擔心，AI獲利成長趕不上支出。PGIM Credit美國投資級公司債團隊共同主管德爾維奇奧說，市場正評估支應AI建設所需龐大發債規模，在重重疑慮下，投資人缺乏進場理由。

這股壓力已反映在SpaceX融資。該公司2046年到期、票面利率6.6%的債券，23日信用利差擴大13個基點至279個基點。

彭博引述知情人士報導，SpaceX擬透過特殊目的公司（SPV）舉債400億美元，購買輝達晶片，希望將負債留在自身資產負債表外，維持投資級評等。高盛主導的銀行團正和阿波羅等投資人協商，PIMCO也評估參與。

次順位債原先討論的殖利率約在8.5%附近，但近日市場震盪，迫使雙方重新評估定價。