亞馬遜：明年算力已預訂一空

亞馬遜執行長賈西23日表示，AI基礎設施需求持續激增，亞馬遜雲端服務（AWS）目前擴充基礎設施的速度，仍趕不上市場需求。他說，該公司今年可用雲端算力已全數被預訂，2027年雲端算力則已大致預訂一空，2028年也有相當多被客戶預訂。

儘管亞馬遜計劃在2026年投入約2,200億美元資本支出，大舉投資資料中心及相關基礎設施，算力供應仍然受限。賈西主張，鑑於市場需求規模龐大，亞馬遜有理由投入更多。

在分析當前的AI需求時，賈西形容這呈現槓鈴結構，一端是消耗大量運算資源的AI實驗室，以及少數爆紅的應用程式如ChatGPT、Claude與Cursor。另一端則是企業，他們主要將AI用於成本節省與生產力提升。

不過，AWS仍保留部分運算資源，提供客戶隨需即用的服務，包含自家伺服器租用平台EC2，以及Bedrock服務。EC2為企業提供可彈性擴充的雲端伺服器，執行應用程式和工作負載；Bedrock則讓開發人員存取AI模型，並建置生成式AI應用程式。

這項安排讓AWS在大量基礎設施產能被長期預訂的情況下，仍能為需要彈性運算資源的客戶，保留使用空間。

賈西的談話凸顯，隨著科技公司競相擴充AI能力，確保雲端算力的重要性日益提高，也反映AI基礎設施擴建需要龐大資本。亞馬遜預定29日公布第3季財報，投資人將關注AWS業務成長、基礎設施支出和算力擴充的更多資訊。

AI資本支出熱潮仍未退燒的另一項訊號，則來自威騰電子（Western Digital）。威騰22日公布財報，儘管上季業績與展望優於預期，但資本支出計畫引發投資人擔憂，拖累股價一度大跌。威騰財務長塞內薩爾（Kris Sennesael）接受彭博訪問時，則是淡化市場對AI支出已觸頂的疑慮，表示資料儲存需求仍持續增加。

塞內薩爾說，「我們的客戶並沒有動搖，尤其是超大規模雲端業者」。