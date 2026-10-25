混動車後 歐盟擬對陸塑膠業開刀

中歐本月初就限制大陸混動汽車進口數量達成共識，但雙方貿易失衡問題遠不止於此。歐盟貿易與經濟安全事務委員謝夫喬維奇周五表示，在與北京展開進一步談判之前，歐盟可能會對更多大陸產業實施進口配額或加徵關稅。他並特別提及可能最早對塑膠產業開刀。

謝夫喬維奇本月初剛赴北京舉行為期兩天的新一輪中歐貿易談判，並商定於明年一月再次會晤，但許多歐盟成員國仍要求加快行動。

港媒南華早報報導，歐盟貿易部長會議廿三日在愛爾蘭首都都柏林舉行，謝夫喬維奇在會後向記者表示，當歐盟需要迅速採取行動保護本土產業時，將考慮採取保障措施，而不是進行耗時較長的談判，並表示聽取了每個貿易部長關於哪些領域應列為對大陸貿易措施的下個優先事項。

「就目前而言，我認為最接近採取行動的是塑料行業，」謝夫喬維奇稱，歐盟將對大陸塑膠進口設置護欄開展調查，正在確認啟動調查所需條件是否齊備。路透指出，歐方將針對廣泛用於包裝的ＰＥＴ塑膠輸歐提出限制措施。

據報導，主持會議的愛爾蘭外長麥肯蒂則稱，歐方有明確意願要探討混動車以外的領域，如化工、機械以及部分農業食品行業。她補充指，對話是優先事項，歐委會將用現行貿易防衛工具解決部分貿易失衡。

此外，歐洲議會國際貿易委員會代表團將於廿七日至廿九日訪問大陸，與大陸商務部會談。這是歐洲議會國際貿易委員會代表團繼二○一八年後再度訪問大陸，期間將前往北京、杭州和上海。大陸官媒環球網指出，這也是歐洲議會今年派遣的第四個訪陸代表團。

歐洲議會發布新聞稿表示，在訪問期間，歐洲議會議員預計將提出多項核心關切的議題，包括歐盟對關鍵原物料與技術的依賴、大陸產能過剩導致的市場失衡，以及歐洲企業在大陸面臨的不平等待遇與市場准入問題。而歐中日前就混合動力汽車進口達成的諒解，也將是會談重點之一。