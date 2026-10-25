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川普幫緬因州參議員助選？取消加國部分商品50%關稅
美國總統川普23日簽署行政命令，取消針對部分加拿大農產品及林木產品課徵的50%關稅。此舉有望幫助緬因州聯邦參議員柯林斯在期中選舉拚連任的選情。
美加8月下旬談判破裂後，川普對價值約200億美元的加拿大商品加徵了50%關稅。加拿大隨即也加徵報復關稅，導致川普禁止進口某些加拿大產品，並威脅稱如果雙方無法達成協議，將於明年1月加倍加拿大汽車的關稅。
川普對加拿大徵收的關稅會打擊緬因、密西根、新罕布夏州的居民，此三州與加拿大接壤，也受到加拿大反制關稅的影響。柯林斯則是期中選情告急、連任的現任議員之一。
據柯林斯辦公室提供的清單，此次取消關稅的產品包括瓦楞紙箱和紙盒；塑膠盒、箱子和板條箱；冷凍設備；農業清潔、分類和分級設備；密封和貼標機；以及供食用的海藻和藻類產品。但豁免上述產品關稅的同時，川普政府也向其他加拿大產品加徵50%關稅，包括地毯、閥門、廢棄物等，以彌補取消部分關稅造成的損失，受此影響的加拿大產品總額約為200億元。這些變更將於10月30日生效。
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