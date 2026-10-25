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好險！ 法國躲過穆迪降評 債信評等維持Aa3展望負向

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
穆迪23日重申法國信用評等為「Aa3」；債信展望為「負向」，從去年10月以來一直維持不變。歐新社
穆迪23日重申法國信用評等為「Aa3」；債信展望為「負向」，從去年10月以來一直維持不變。歐新社

國際信評機構穆迪（Moody's）決定暫不調降法國的長期主權債信評等，讓這個正面臨公債殖利率飆升、政治僵局及民眾大規模抗議的國家，意外獲得喘息機會。同時，法國當局24日在全國大規模部署警力，為可能演變為暴力衝突的民眾示威活動預做準備。

穆迪23日重申法國信用評等為「Aa3」；債信展望為「負向」，從去年10月以來一直維持不變。

自穆迪上次審查法國信評等級以來，該國經濟成長趨緩、財政赤字擴大，如今仍選擇不降評，理由是「假定法國將通過一份能降低赤字的2027年預算案，同時融資成本與社會緊張情勢未來幾個月將稍微緩解」。

法國總理勒克努在社群平台X上表示：「這推翻了許多『專家』的悲觀預測。這釋出訊號，讓債權人看到，法國仍有一條可行的出路。接下來就看我們能否繼續努力，在年底前推動把赤字占GDP壓低至5%目標的預算案。」

不過，穆迪也警告，法國目前的情勢比幾個月前預期的還糟，「成長放緩及赤字擴大，使法國的債負略高於先前預期。公債殖利率上升的速度超出預期，各地爆發大規模抗議，可能限制政府推動財政整飭的能力」。

穆迪本月稍早曾說，法國政府能否克服「國會分裂」問題，將是決定下一次評等調整的關鍵因素。

如今投資人對法國沉重的債負愈來愈憂心。目前法國債務已相當於國內生產毛額（GDP）的120%左右。

穆迪 法國 財政赤字

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