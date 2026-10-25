超級央行周 Fed恐鷹式按兵不動

超級央行周將於本周登場，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ＥＣＢ）、日本銀行將相繼公布利率決策，牽動金融市場後市。

聯準會將在十月廿八日（台北時間廿九日），結束為期兩天的政策會議，彭博資訊預期，官員將採取「鷹式按兵不動」。九月以來的數據，為鷹派與鴿派都提供了論據。個人消費支出指數（ＰＣＥ）下修幅度超預期，非農就業成長疲弱，為鴿派提供支持，但消費者物價指數（ＣＰＩ）中的住房成本躍增，則支持鷹派論述。

聯準會官員的看法也同樣不一，尤其主席華許十月十六日在曼谷的發言，並未強化在傑克森洞央行年會上的緊縮立場。

決策官員意見分歧，凸顯十二月的利率決策仍存在變數。華許可能在會後記者會上，依舊維持含糊口吻，避免做出承諾，並保留十二月升息的可能。彭博預期，聯準會年底前都將維持利率不變。

ＥＣＢ將於廿九日公布利率決策，彭博調查顯示，經濟學家預期本次會議將暫停升息，並於十二月升息一碼，屆時將把存款利率提高至百分之二點七五，並維持該利率水準直到二○二八年五月。交易員預期，未來一年還會升息三次。

荷蘭合作銀行經濟學家范赫芬說，「目前仍無跡象顯示，能源通膨正擴散至更廣泛的薪資與價格制定過程」，「歐洲央行不需要加快升息步調，可以等到十二月再採取行動」。

日銀定卅日公布最新決策，彭博資訊預估，繼九月升息一碼後，日銀本次會議將把利率保持在百分之一點二五，但這麼做的唯一理由是避免連續升息，以免驚動市場；日銀在一九九八年日本銀行法生效後，便從未連續升息。最新的展望報告，可能傳達日銀認為潛在通膨率已達百分之二目標，並強調應保持在該水準，以免通膨超標。

彭博將密切關注日銀決策官員的個別預測，以研判他們對物價上漲壓力的警戒程度，以及願意將中性利率推升至多高水準。彭博預估，日銀將在十二月、明年三月與七月升息，將終端利率提升至百分之二水準。