搶氣大戰！歐洲停買俄氣 恐與亞洲爭貨

亞洲液化天然氣基準價格（ＪＫＭ）持續上漲，十月中旬漲破每百萬英熱單位卅美元大關，近日更漲至卅一點四二美元，改寫近四年新高，即使今年是超級聖嬰年，暖冬機會大，但地緣政治衝突的影響力，仍蓋過暖冬帶來的需求減緩。

美伊今年二月廿八日開戰，伊朗封鎖荷莫茲海峽，ＪＫＭ價格一路從十美元漲至卅一美元，漲幅已有二倍。

根據海氣監測資料，世界氣象組織與各國氣候機構已確立二○二六年為超級聖嬰年，海洋聖嬰指數更是一九五○年以來同期新高，此波聖嬰現象預計二○二六年底至二○二七年初達到巔峰，有極高機會維持至二○二七年春季；對氣候的影響，可能加劇極端高溫、乾旱或暴雨，特色是平時偏暖，但忽有極端寒流。

冬季偏暖，原本有利於天然氣價格回落，但為何無法抵銷這波天然氣價格的漲勢？關鍵在於氣溫影響的是能源需求，但地緣政治衝突卻可能直接牽動供應。中經院第三研究所高級分析師鄭睿合指出，歐洲地區目前天然氣價格是受荷莫茲海峽現況影響，戰爭風險溢價使得價格偏高，所幸天氣因素並未加碼漲價壓力。

鄭睿合指出，歐洲大部分地區是暖冬情況，調查歐洲目前天氣然庫存約百分之七十三至百分之七十八，低於目標值百分之八十，也低於過去五年的平均值，但由於暖冬，歐洲雖然沒有補滿庫存的急迫性，但終究仍有補庫存的需要。

同時，根據歐洲分階段達成全面永久終止從俄羅斯進口天然氣的時間表，液化天然氣（ＬＮＧ）現貨與進口禁令最快二○二六年底前生效、管道天然氣二○二七年九月卅日前全面退場，鄭睿合說，「他們勢必要從美國或其他地區買天然氣，與亞洲國家將出現採購競爭」，這是未來值得關注的議題，只能期待美伊早點打完，中東液化天然氣出口儘快恢復正常，以免屆時雪上加霜。

歐洲明年若落實終止進口俄羅斯天然氣計畫，將提供天然氣價格有力支撐，台灣就得小心了，因為台灣現在的發電高度倚賴火力，而天然氣又是我國火力發電的主力燃料，發電成本直接對電價造成壓力。

歐洲明年開始終止向俄羅斯採購天然氣，對其他天然氣進口國的影響將在第一季之後出現。鄭睿合分析，生產天然氣並可外銷的國家有中東的卡達、俄羅斯、澳洲、美國，對歐洲而言，澳洲太遠，因此改向美國採購填補供應缺口的機會很大，而台灣等國家也跟美國買很多，競相採購將推升天然氣價格。