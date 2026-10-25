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日本工具機展 台廠搶商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

名列全球前三大的「日本國際工具機展（JIMTOF 2026）」，將於10月26日至31日在東京國際展覽中心登場，看好工具機產業景氣逐步走出谷底邁向復甦，台灣有友嘉、東台（4526）、亞太菁英、瀧澤科（6609）、上銀（2049）、大銀（4576）等近百家精密機械廠商參展，精銳盡出、全力搶單。

其中，有53家由台灣機械公會組團參展，包括大井泵浦（6982）、台灣引興、源潤豐鑄造、德大機械、和和機械、吉輔企業、旭陽國際精密等，展出橫跨工具機整機、關鍵零組件、刀具與周邊設備等產品，展現台灣精密製造與產業供應鏈的雄厚實力。

兩年一度的日本國際工具機展，是全球工具機及製造技術重要平台，也是國際大廠發表新產品與先進技術的重要舞台。今年計有來自全球1,134家廠商、4,422個攤位參展，與歐洲EMO、美國芝加哥IMTS，並列為全球前三大工具機展。

上銀 日本 工具機

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