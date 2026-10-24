布蘭特奔向每桶117美元！美國期中選舉過後 油價會續漲或回跌？

伊朗戰爭即將進入第九個月，全球能源危機迄今似無化解跡象，油價最近反而漲勢再起，布蘭特原油價格本周大漲逾6%、奔向2月底美伊開戰以來最高價位，加深能源供應吃緊顧慮。

全球原油指標布蘭特原油23日（周五）躍漲3.1%，收在每桶116.72美元，眼看就要重返3月底觸及的戰時最高收盤價118.35美元。美國西德州中級原油（WTI）23日暴漲3.8%，收在每桶103.27美元，也愈來愈接近4月時漲抵的伊朗戰爭爆發後最高收盤價112.95美元。

自2月底美國和以色列聯手攻擊伊朗以來，布蘭特油價大漲逾60%，同時期WTI漲幅超過50%。

油價最近漲勢再起的原因

近日發展顯示中東衝突升高，助長油市緊張氣氛。伊朗支持的葉門民兵胡塞組織自稱最近攻擊沙烏地阿拉伯港市延布，且對沙國一座油田和機場發動無人機攻擊。此外，紐約時報本周披露，美國和以色列醞釀在選舉過後重啟對伊朗攻擊。華爾街日報報導，伊朗已揚言，美以若恢復轟炸伊朗，德黑蘭將攻擊波斯灣諸國的石油管線。

分析師指出，中東石油出口量雖已回升到戰前水準，但運費上揚已成為助漲油價的一股力量。而且，從中東運出的油品供應仍受限，加上烏克蘭卯力攻擊俄羅斯煉油廠，已逼得各國政府動用庫存。

美國、以色列選舉前仍看漲

種種跡象顯示，油價短期內仍將居高不下。道明證券資深商品策略師麥凱說：「我們預期，近期內原油價格仍傾向上漲，因為以色列選舉（10月27日）和美國期中選舉（11月3日）之前，衝突加劇的風險仍高。」

BCA Research首席地緣政治與美國政策策略師葛特肯說：「伊朗正急著讓油價維持在高檔，藉此壓抑美國民眾對川普政府和美伊戰爭的支持。」

川普為挽救共和黨選情，已採取措施減輕能源市場壓力，包括暫時允許俄羅斯柴油外銷到美國和其他市場，並宣布計劃動用「國防生產法」資金擴大生產石油和煉油。但分析師指出，蓋煉油廠需費時多年，遠水救不了近火。商品分析師普拉德里直言：「這項政策瞄準的是2030年的柴油市場。」

KPMG全球石油與天然氣主管季爾迪說：「油價現在不僅反映供油的可得性，也反映可靠性。即使一桶桶原油流入市場，對能源設施和航運路線的顧慮，仍會使油價持續計入某種程度的風險溢價。」

期中選舉後的油價展望

美國期中選舉過後的展望較混沌不明。民主黨已承諾設法終結伊朗戰爭，看來有希望拿下國會兩院或至少其中一院，但似乎不太可能贏得足夠席次、讓川普無法否決一項限制軍事行動的法案。

基於伊朗衝突不見盡頭，市場分析師認為，即使在期中選舉過後，油價仍會居高不下。

BCA的葛特肯說：「選後川普總統會加緊轟炸，力圖脅迫伊朗領導人停火。」他預測，未來數月，消費者面臨每桶平均105美元的油價，這或許還能應付；但若漲到每桶160美元，就另當別論。但若油價飆上每桶160美元，可能逼得川普政府試圖「推翻伊朗政權，所以伊朗應該不會把油價推得那麼高」。

StoneX Trading與Forex.com全球市場分析師拉札薩達預估，布蘭特原油可能在每桶110至120美元價位區間盤旋一段時日，進一步升高通膨風險，「對各種風險性資產可能都是利空消息」。