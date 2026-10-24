菲律賓台商總會首辦台灣連結展 擴大台菲企業交流

菲律賓台商總會首次舉辦的「2026年台灣連結展」（TaiwanLinkFair 2026）今天登場，30多家台灣廠商擺出逾50個攤位，盼擴大台菲企業交流，拓展商機，把台灣的優良產品帶進菲律賓家庭。

展覽於24日、25日在大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）的Glorietta商場登場，現場有50多個攤位，展出12家台灣廠商以及22家在菲台商的產品，涵蓋食品、飲料、科技、健康與保健、寵物照護、居家生活、房地產、旅遊及金融服務等領域。

中華民國駐菲代表周民淦、菲律賓台商總會總會長謝佳蓁、菲華文教服務中心主任莊博智、台灣農業部簡任技正鍾明娟，以及馬尼拉經濟文化辦事處、菲律賓土地改革部官員共同主持剪綵。

菲律賓貿工部（DTI）、菲律賓經濟特區管理署（PEZA）、資通訊科技部（DICT）、退休署（PRA）等部門官員也到場觀禮。

周民淦接受中央社訪問時表示，「台灣連結展」為台菲企業創造更緊密合作的平台，展現台灣的創新能力、產品品質與企業精神，希望菲律賓業者藉此與台灣企業交流，結合各自優勢，探索合作機會。

他在開幕致詞時引述菲律賓經濟特區管理署（PEZA）資料指出，截至2025年12月，台灣企業登記的投資額已逾450億披索（約新台幣230億元），創造逾2萬個直接就業機會；今年前9個月，台灣是PEZA核准投資的領先外資來源。

謝佳蓁接受中央社訪問時表示，她作為旅菲台商第2代，與團隊構思出「Taiwan Link」的計畫，讓不同世代及背景的台灣人彼此連結，拓展生活圈與人際網絡。

謝佳蓁指出，舉辦展覽的另一個目標，是讓更多菲律賓民眾認識台灣優質的產品、服務與科技，把台灣的優良產品帶進菲律賓家庭。

主辦單位還為進場民眾安排促銷活動及抽獎，並舉行「品牌見面會」座談，邀請旅菲台商企業經營者分享創業歷程、經營挑戰，以及如何因應菲律賓市場需求發展產品與服務。

剪綵結束後，現場舉行台灣半導體紀錄片「造山者—世紀的賭注」（A Chip Odyssey）在菲律賓的首映，讓民眾一窺台灣成為全球半導體重鎮的歷程。