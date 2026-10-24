越南GDP成長估最高9.7% 專家：資金不足恐形式主義增長

國有越南投資發展銀行預測越南今年經濟成長9.5%至9.7%，恐與雙位數目標失之交臂。專家指出，龐大基建計畫凸顯雄心與所需資金不匹配的困境，融資過度依賴銀行且分配不均。若過快推進基建恐導致形式主義增長，使整體經濟承受風險。

越南設定2026年至2030年每年經濟成長10%以上目標，今年的期限即將進入倒數兩個月。據日前公布數據，越南前9個月累計成長9.01%，創下2011年以來最高水準，如今各界都在關注，河內是否能達成這充滿雄心的指標。

數據顯示，越南第4季經濟成長率須達12.5%以上才能達到全年GDP雙位數成長目標，加上全球日增的油價與通膨，越南財政正面臨巨大壓力。

公路、高鐵、地鐵、港口、機場、核電廠等規模高達數千億美元的基建浪潮在短期內成為拉動經濟的強心針，但分析機構與專家指出，這種強衝目標的模式背後伴隨著顯著的總體經濟風險。

越南投資雜誌The Investor 23日以「越南兩位數成長絕不能以犧牲宏觀經濟穩定為代價」為題，點出各界的憂慮。由於成長需求集中在最後幾個月，政策制定者不僅必須刺激生產、投資和消費，還必須控制通貨膨脹並維持經濟平衡。

報導指出，國有越南投資發展銀行（BIDV）預測，今年GDP成長率為9.5%至9.7%；換言之，恐與目標失之交臂。

BIDV首席經濟學家靳文力（Cấn Văn Lực）在18日的國家金融貨幣政策諮詢委員會示警：「我們應盡一切努力，但不應不惜一切代價追求10%的成長。」

他強調，必須著重成長的品質，而非實現單一的短期目標。在加速經濟的同時，也須關注價格穩定、資本配置、生產能力和增強抵禦外部衝擊的能力。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-YusofIshak Institute）資深研究員黎紅協（Le Hong Hiep）20日也在Fulcrum期刊以「越南經濟成長雄心超過其資本發展速度」為題撰文指出，越南難以籌措足夠資金，以支應達成GDP成長目標所需的基礎建設投資。

越南預計每年需2970億美元推進成長計畫，約占名目GDP的40%。他警告，「河內面臨選擇：不是使成長目標與其能夠以合理成本籌集的資金相匹配，就是承擔更大的經濟風險」。

越南國內銀行承擔大部分融資負擔，銀行貸款約占越南整體融資結構83%；而截至6月底，未償信貸餘額約達7600億美元，年增18.1%。

信貸資源稀缺且分配極度不均是另一問題。黎紅協指出，大型企業集團擁有8成的銀行借貸；相較之下，占越南企業總數98%的中小企業卻僅獲得約20%的銀行信貸，不僅貸款利率高達10%至12%，93.5%貸款還需要抵押。

整體經濟承受壓力，中小企業將首當其衝，不僅恐出現倒閉潮，也會抑制私人投資。「即使基礎設施支出足夠支撐GDP整體成長，也使經濟更加脆弱」。

高借貸利率也使房地產市場交易趨緩，今年上半年全國住宅成交量較去年同期下降36%。雖抑制了投機炒房，但現金流中斷恐怕也會增加還款困難，進而提升銀行壞帳風險。「如中國經驗所示，房地產市場長期低迷也將對家庭信心、消費、公共財政與經濟表現造成壓力」。

此外，越南將越來越依賴國際融資，但過度依賴債務也存在風險，許多公共基礎設施無法產生足夠直接收益來償還建設時的借款。在長期高利率環境下，恐削弱政府及企業的償付能力。

世界銀行日前曾示警，隨著投資規模激增，借貸成本上升、建設延遲和償還困難等風險也隨之增加。如許多發展中國家，過於快速的公共投資往往導致「形式主義增長」（Form-over-substance Growth），即GDP成長，但總要素生產力（TFP）卻停滯不前，加劇公債負擔。

黎紅協因此建議，「越南仍可建造公路、鐵路、機場和能源基礎設施，但未必能以預期的速度實現。雄心壯志必須與可負擔的資金相匹配，而這兩者間的差距正日益擴大」。他認為，若制定更合理的成長目標能減輕融資壓力，並降低未來債務調整成本上升的風險。