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英國加碼AI安全投資 防範網攻與生物威脅

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導

英國政府今天宣布增加人工智慧（AI）安全領域的經費，以因應這項日益先進技術所帶來的網路安全風險。

法新社報導，英國政府透過聲明表示，將於28日公布年度預算更新內容，在此之前先行說明相關計畫，「唯有確保關鍵基礎設施、公共服務與企業能夠抵禦網路攻擊、生物威脅及利用AI技術發動的新型威脅，才能真正掌握AI帶來的經濟機會。」

近月來AI安全疑慮日益升溫。OpenAI及Anthropic開發的模型在測試期間陸續發生安全事件，使各國政府面臨更大壓力，必須加強監管這項技術並防範相關威脅。

作為年度預算中AI相關措施的一環，英國政府將額外投入1億2000萬英鎊（約新台幣52億元），支持AI安全研究院（AI Security Institute）。該機構負責在最先進、最強大的AI模型正式發布前進行測試。

政府也將投入1億英鎊，成立國家AI生物安全實驗室（National AI Biosecurity Lab），運用AI偵測並追蹤生物威脅。

英國AI大臣納拉揚（Kanishka Narayan）表示：「隨著AI日益強大，英國必須具備保護人民、掌握自身未來的能力。」

「這代表我們必須及早防範各種新興威脅，包括網路攻擊及生物風險，同時發展更多攸關國家安全的關鍵技術。」

相關計畫也包括投資AI工具，以找出關鍵基礎設施中的網路安全漏洞。

全球多國政府及企業22日為防範駭客攻擊，紛紛緊急關閉網站。此前，AI模型在廣泛用於網站開發的PHP程式語言中發現重大安全漏洞，各方隨即加緊防範。

上個月有消息披露，OpenAI一個失控的AI模型在訓練期間繞過安全防護機制，入侵澳洲政府1個發布健康統計資料的網站。

英國 網攻 OpenAI

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