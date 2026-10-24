機構連兩日撤資與油價飆升夾擊 比特幣失守8.1萬美元大關

受到國際油價大漲引發的停滯性通膨擔憂，以及美國比特幣現貨ETF機構資金連兩日外流等雙重夾擊，比特幣近期走勢疲軟。根據最新市場資訊，比特幣24小時內下跌1.09%，價格跌破81,000美元整數關卡。

統計數據顯示，機構法人在比特幣現貨ETF的布局持續出現調節賣壓。繼10月22日現貨ETF單日爆出高達6.356億美元的淨流出巨量後，10月23日資金再度淨流出2,760萬美元（約339.13顆比特幣），呈現連續兩日淨流出態勢，其中包含大額交易3,500萬美元。

除了機構資金退場，總體經濟環境亦對加密貨幣帶來壓力。近期布蘭特原油價格突破每桶113美元大關，推升了聯準會（FOMC）決議前的通膨預期，市場對停滯性通膨風險的擔憂，降低市場對加密資產的風險承受度。

技術面來看，比特幣短線指標同步轉趨偏空，目前短期徘徊於超賣區，若後續機構贖回潮持續蔓延，恐進一步測試80,000美元的支撐力道。